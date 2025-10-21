أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل أمس تداول 142 عقدا عقاريا خلال أسبوع بقيمة إجمالية بلغت حوالي 123 مليون دينار (نحو 406 ملايين دولار).



وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع (ما بين 12 و16 الجاري) إن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة بـ 97 عقارا بقيمة 43 مليون دينار (نحو 142 مليون دولار).



وأضافت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانيا بتداول 40 عقارا بقيمة 50 مليون دينار (نحو 165 مليون دولار)، فيما شهد العقار التجاري تداول أربعة عقود بقيمة 21 مليون دينار (حوالي 69 مليون دولار).



وحول التوزيع الجغرافي، أوضحت الإحصائية أنه جرى تداول 10 عقود بالعقار الخاص و15 عقدا استثماريا وثلاثة عقود تجارية في محافظة العاصمة فيما تم تداول 25 عقدا في الخاص و13 عقدا استثماريا وعقد وحيد تجاري.