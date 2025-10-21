

بداح العنزي



صادق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على قرارات المجلس البلدي المتضمنة طلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس البلدي لإعادة تخصيص موقع حديقة الحيوان بالعميرية من وزارة المالية الخزانة العامة للدولة إلى إدارة أملاك الدولة والبالغ مساحته 106.286م2، كما تضمنت القرارات ما يلي:



٭ تظليل وتكييف الممرات المتضررة من حريق سوق المباركية.



٭ تخصيص 12 ألف م2 للاتحاد الكويتي للسباحة بمنطقة صباح السالم ضمن قطعة 4.



٭ رفض ترخيص نشاط مقهى مع المطاعم بالمناطق الاستثمارية.



من جانب آخر، اعترض المشاري على قرار المجلس البلدي بشأن اقتراح العضو وليد الدغر بشأن استحداث مدخل ومخرج في منطقة أسواق القرين على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك لمخالفة القرار لما ورد في كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بأنه تم إعداد التصاميم النهائية وتجهيز مستندات الطرح لعدد من التقاطعات على طريق الملك فهد ضمن أعمال الاتفاقية أ.هـ.ط/207 ومن ضمنها استحداث دوار على مستوى الطريق مع الجسر العلوي وأن مدخل الدوار ومخرجه من جهة الغرب يربط المنطقة الواقعة جنوب أسواق القرين على طريق الملك فهد.