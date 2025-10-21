أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة أن الانتخابات في مدينتي رأس العين وتل أبيض ستتم بعد غد الخميس، وذلك عقب إجرائها في باقي المحافظات في الخامس من الشهر الجاري باستثناء محافظتي الحسكة والرقة اللتين تسيطر عليهما قوات سورية الديموقراطية «قسد» الكردية، والسويداء التي تسيطر عليها جماعات مسلحة تتبع لرجل الدين حكمت الهجري.



وقال نجمة في منشور عبر منصة X: تفتح صناديق الاقتراع في مدينة رأس العين ومدينة تل أبيض ومقر مجلس الشعب في دمشق يوم الخميس القادم الساعة 9 صباحا لانتخاب 3 أعضاء لمجلس الشعب عن جزء من محافظتي الرقة والحسكة.



وأوضح ان «بقية مناطق محافظتي الرقة والحسكة تبقى مقاعدها شاغرة مع مقاعد محافظة السويداء لحين توفر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة لإجراء الانتخابات التكميلية»، مؤكدا ان «المقاعد الشاغرة لن تؤثر على موعد انعقاد جلسات مجلس الشعب أو على شرعية قراراته».



وكانت اللجنة العليا أصدرت أمس الأول، قائمة المترشحين لعضوية المجلس في الدائرة الانتخابية في تل أبيض بمحافظة الرقة، والدائرة الانتخابية في رأس العين بمحافظة الحسكة.



وتبدأ اليوم مرحلة الدعاية الانتخابية لمدة 3 أيام، ويكون الاقتراع يوم الخميس القادم، بحسب وكالة «سانا».