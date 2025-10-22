زار وفد من الاتحاد الإماراتي للرياضة للجميع مقر الاتحاد الكويتي للجمباز في مبنى اللجنة الأولمبية الكويتية، أول من أمس، وذلك بهدف تبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون الرياضي بين الجانبين.



وضم الوفد رئيس الاتحاد الإماراتي سعيد العاجل، ورئيسة لجنة الجمباز في الاتحاد الإماراتي للرياضة للجميع د.مريم المطروشي، ورئيسة مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي ورئيسة الاتصال الحكومي في الاتحاد لمياء الزعابي.



وكان في استقبالهم أمين سر اتحاد الجمباز عبداللطيف مراد، وعضو مجلس الإدارة حصة الصانع، والمدير الفني لألعاب الجمباز محمد بهبهاني.



وتناول اللقاء الودي سبل تطوير رياضة الجمباز، خصوصا النسائية في ظل الإقبال المتزايد من اللاعبات على ممارسة هذه الرياضة في كل من الكويت والإمارات.



وقد رحب مسؤولو الاتحاد الكويتي بالوفد الإماراتي، مؤكدين استعدادهم الكامل لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في الارتقاء برياضة الجمباز في المنطقة الخليجية.



وفي ختام الزيارة، عبر الوفد الإماراتي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بما لمسه من تطور في برامج الاتحاد الكويتي واهتمامه بتأهيل المنتخبات والكوادر الوطنية، مؤكدين أن مثل هذه الزيارات تعزز روح الأخوة والتعاون بين المؤسسات الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي.