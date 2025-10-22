في إطار التعاون المستمر بين وزارة الصحة في دولة الكويت وكلية عمان للعلوم الصحية، ووفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، تم ابتعاث ممرضين من الكوادر التمريضية الوطنية للمشاركة في دورة تدريبية متخصصة في مجال غسيل الكلى، والتي تعقد في مستشفيات وزارة الصحة بسلطنة عمان. ويعد هذا البرنامج التدريبي الأول من نوعه في مجال التمريض على مستوى الابتعاث الخارجي، بما يعزز تبادل الخبرات السريرية ويرتقي بكفاءة الكوادر الوطنية.



وتستمر الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أشهر، بواقع 480 ساعة تجمع بين المحاضرات النظرية والتدريبات العملية، وتهدف إلى تأهيل الكوادر التمريضية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقديم رعاية متقدمة وشاملة لمرضى الفشل الكلوي، وفق أحدث الممارسات العالمية، كما يركز البرنامج على إكساب المشاركين فهما متكاملا لأساليب الغسيل الكلوي بنوعيه الدموي والبريتوني، إلى جانب الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة في رعاية مرضى المرحلة النهائية من أمراض الكلى ESRD.



وأكدت مدير إدارة الخدمات التمريضية في وزارة الصحة د.إيمان العوضي أن هذه الدورة تأتي استكمالا للبرامج التدريبية السابقة في مجال تمريض الكلى، مشيرة إلى أن الممرضين المشاركين اجتازوا دورة متخصصة أقيمت سابقا في مستشفى جابر الأحمد، مضيفة أن هذا هذا الابتعاث يمثل نقلة نوعية في مسار التدريب التمريضي، ويأتي ضمن مبادرات إدارة الخدمات التمريضية لتوسيع آفاق التدريب المتخصص في مؤسسات إقليمية ودولية رائدة.



وأوضحت د.العوضي أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطط وزارة الصحة لتشجيع الكوادر الوطنية على التميز والاحتراف، وجعل مهنة التمريض مهنة جاذبة من خلال توفير مسارات تدريبية عالية الجودة داخل الكويت وخارجها، وبما يواكب التطورات العالمية في الرعاية الصحية ويعزز تقديم خدمات آمنة ومتكاملة للمرضى.