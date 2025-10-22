

هادي العنزي



سجل كاظمة أفضل بداية ممكنة في بطولة الدوري الآسيوي لغرب آسيا عن منطقة الخليج (السوبرليغ)، بعد تغلبه على ضيفه المحرق البحريني 95-81، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة، ليحصد «البرتقالي» نقطتين تصدر بهما المجموعة الأولى، بفارق التسجيل عن الاتحاد السعودي، فيما حصل «الأحمر» البحريني على نقطة الخاسر ليحل بالمركز الرابع والأخير، خلف الشارقة الإماراتي الذي خسر من الاتحاد.



من جانبه، أكد مدرب كاظمة السلوفيني بويان لازيك أن فريقه تأقلم جيدا مع مجريات المباراة، وقال بعد الفوز: «حققنا فوزا كبيرا ومهما، وبداية مثالية في بطولة مهمة، وبالإمكان أن نبني على هذه النتيجة الجيدة شيئا خلال الموسم الحالي، كما خرجنا بالعديد من الإيجابيات وعدد أقل من السلبيات التي سنعمل على معالجتها مستقبلا».



وشهدت المباراة أفضلية لكاظمة منذ بدايتها، حيث تمكن من إنهاء الربع الأول لمصلحته 26-23، وبسط سيطرته على الربع الثاني موسعا الفارق إلى 12 نقطة (47-35)، وعاد «الأحمر» البحريني في النصف الثاني من المباراة بأفضل من سابقه، حيث تمكن من تسجيل 21 نقطة، فيما سجل كاظمة 19 نقطة، ليقل الفارق إلى 10 نقاط بنهاية الربع الثالث، وتمكن «البرتقالي» من استعادة أفضليته في الربع الحاسم، مسجلا 29 نقطة، فيما سجل الضيوف 25 نقطة فقط.



وتألق في المباراة العائد من الإصابة عبدالرحمن السهو (18 نقطة)، و9 متابعات «ريباوند»، والصربي ستراهينيا ميتشوفيتش (22 نقطة)، والأميركي فيل غرين (21 نقطة)، ومواطنه جوجوان جونسون (16 نقطة) من كاظمة، فيما كان الأميركي نيكولاس سايمون ويست أفضل مسجلي المحرق بـ 30 نقطة.