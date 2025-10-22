

مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم ـ يحيى حميدان



انتزع فريق اليرموك صدارة ترتيب فرق دوري زين للدرجة الاولى لكرة القدم بفوزه الثمين على منافسه الصليبخات 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن الجولة الخامسة للمسابقة، وبهذا الفوز ارتفع رصيد اليرموك إلى 12 نقطة بالتساوي مع الصليبخات لكنه يتفوق عليه بفارق المواجهات والأهداف، وسجل الهدف الوحيد اللاعب حازم حاج حسن.



وفي لقاء آخر، حقق الساحل فوزا مهما على حساب فريق الجزيرة 4-1 ليرتقي الفائز للمركز الثالث بـ 11 نقطة وتراجع الجزيرة للمركز الرابع بـ 10 نقاط، سجل للساحل هاتريك ابراهيم جاي والن دي سوزا، فيما سجل للخاسر اولريش ابولو. واستعاد فريق خيطان توازنه تحت أنظار مدربه الجديد الروسي موتشينوف الكسندر بالفوز على برقان 2-0 ليرتفع رصيده إلى النقطة 4 بالمركز السادس وبقي الخاسر عند رصيده السابق بـ 5 نقاط في المركز الخامس، سجل الهدفين محمد صغراوي وحميد الحسين.



وفي المباراة الرابعة سجل فريق الشامية فوزا تاريخيا هو الأول له في المسابقة على حساب فريق سبورتي 2-1 محققا أول ثلاث نقاط احتل بها المركز السابع وبقي الخاسر في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط، سجل للشامية علي والي هدفين ولفريق سبورتي إبراهيم التميمي.



إلى ذلك، قال مدرب اليرموك ظاهر العدواني بعد الفوز على الصليبخات إن المباراة كانت مهمة جدا بعد الخسارة في الجولة الماضية وخسارتنا للصدارة لذلك حققنا الهدفين من المواجهة، وهما الفوز واستعادة الصدارة مرة أخرى.



وأضاف: حاليا أغلقنا ملف المباراة ونركز من الآن على الجولة المقبلة في مواجهة الجزيرة الاثنين المقبل، وعلينا أن نرفع من مستوانا لكي نواصل تحقيق النتائج الإيجابية، مشيدا بلاعبيه وما يقدمونه في المباريات من انضباط وروح قتالية.



من جانبه، أبدى عضو مجلس إدارة نادي برقان ورئيس جهاز لعبة كرة القدم محمد سعود عدم رضاه عن مستوى فريقه بعد الهزيمة من خيطان 0-2.



وقال سعود، في حديث خاص مع «الأنباء»، ان المستوى العام للفريق لم يكن مرضيا، بغض النظر عن النتيجة، وذلك يعود - حسب وجهة نظره - إلى عدم جدية اللاعبين في المباراة ربما بسبب ظروف المنافس الذي كان يعاني في الفترة الأخيرة، إلا أنه حقق فوزه الأول في المسابقة على حسابنا وهذا ما كنا لا نتمناه.



وبين سعود أن الجهاز الإداري سيعقد اجتماعا موسعا مع الجهاز الفني بقيادة المدرب التركي جينيك أوزكان لدراسة وضع الفريق ووضع النقاط على الحروف من أجل ضمان العودة من جديد للطريق الصحيح.



وأشار سعود إلى أن برقان افتقد جهود 3 من محترفيه الأجانب، هم: المدافعان الروماني فلاد موتروك، والبرازيلي سافيو زاغييريو دوس سانتوس، والمهاجم النيجيري جون موسى، مشيرا إلى أن جميع هذه الغيابات كانت للإصابات وهو ما أثر أيضا على أداء الفريق البرقاني.