

الدوحة - فريد عبدالباقي



شهدت انطلاقة الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم في منطقة الغرب، غزارة تهديفية ونتائج غير متوقعة، حيث فرضت بعض الفرق نفسها بقوة في صدارة المجموعة، فيما عانت فرق أخرى من انهيار دفاعي مفاجئ، ليكون عشاق الكرة على موعد مع الإثارة والمتعة.



في جدة، واصل أهلي جدة السعودي حامل اللقب انتفاضته هذا الموسم بفوز ساحق على الغرافة القطري بنتيجة 4-0 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، سجلها الفرنسي إنزو ميو، والإيفواري فرانك كيسيه (هدفين) وصالح أبوالشامات في الدقائق (32 و38 و41 و76) ليحقق الأهلي أكبر انتصار على فريق قطري ضمن البطولة القارية.



وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط، وتوقف رصيد الغرافة عند 3 نقاط.



وفي بغداد، تفوق اتحاد جدة السعودي على مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 4-1، حيث سجل موسى ديابي، فابينيو، وحسام عوار (هدفين) أهداف الاتحاد في الدقائق (17 و29 و60 و76) فيما أحرز بسام شاكر هدف الشرطة في الدقيقة الخامسة.



وشهدت المباراة طرد لاعب الاتحاد دانيلو بيريرا في الدقيقة 50 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، لكنها لم تؤثر على نتيجة اللقاء، وبذلك، حصد الاتحاد أول ثلاث نقاط له في البطولة، بينما توقف رصيد الشرطة عند نقطة واحدة.



وفي دبي، قدم تراكتور سازي الإيراني عرضا هجوميا مفاجئا بإسقاطه مضيفه الشارقة الإماراتي 5-0، سجل الأهداف ريجي لوشكيا (هدفان)، ومهدي هاشمنجاد، ودانييل إسماعيليفار، ومسعود زائر في الدقائق (8 و11 و40 و3+45 و84) رفع تراكتور رصيده إلى 5 نقاط، بينما بقي الشارقة عند 4 نقاط.



أما في أبوظبي، فقد فاز الوحدة الإماراتي على الدحيل القطري 3-1، حيث تقدم الخاسر بهدف عن طريق الپولندي كريستوف بياتيك (20) قبل أن يتعادل عمر خريبين من ركلة جزاء (35) وأضاف المالي براهيما ديارا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، فيما اختتم المدافع علاء زهير الثلاثية (67)، وبهذا الفوز، رفع الوحدة رصيده إلى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد الدحيل عند نقطة واحدة.



من ناحية أخرى، يتطلع النادي الأهلي القطري إلى تحقيق أول انتصار له في مسابقة دوري أبطال آسيا 2، عندما يستضيف مساء اليوم فريق أركاداغ التركماني على ستاد الثمامة، وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، وضمن ذات المجموعة، يستضيف أنديجان الأوزبكي نظيره الخالدية البحريني.



ويدخل الأهلي لقاء اليوم هو رصيده نقطتين بتعادله سلبيا أمام الخالدية في الجولة الافتتاحية، والثانية أمام مضيفه أنديجان الأوزبكي في العاصمة طشقند.



ويأمل فريق المدرب الكرواتي إيغور بيسكان الظفر بالنقاط الـ 3 من أجل البقاء في دائرة المنافسة على صدارة المجموعة، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد نقطتين متساويا مع أنديجان الأوزبكي ومتأخرا بنقطتين عن الخالدية البحريني متصدر المجموعة بـ 4 نقاط.