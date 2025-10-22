الوقف لحين صدور قرار من الجهة المختصة بشأن قواعد وشروط وتعرفة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور

أحمد مغربي



أصدرت وحدة تنظيم التأمين قرارا يقضي بإلغاء القرار رقم 70 لسنة 2023 الخاص بإصدار نظام توحيد وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته.



وأفادت المادة الأولى من القرار بأنه يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الاستئناف رقم 448 لسنة 2025. ونص أيضا على إلغاء القرار رقم 14 لسنة 2024 بشأن تعديل القرار رقم 70 لسنة 2023، وعلى أن «يعلق العمل مؤقتا بمنظومة «بيمة الإلكترونية» إلى حين صدور قرار من الجهة المختصة في شأن قواعد وشروط وتعرفة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور».



ونصت المادة الثانية على القرار رقم 9 لسنة 2020 في شأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، إضافة إلى إلغاء القرار رقم 7 لسنة 2024 في شأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور.



ونصت المادة الثالثة على الجهات المختصة تنفيذ القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.