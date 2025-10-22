تحت رعاية وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، نظمت شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية والاقتصادية حفل تكريم كبار الشخصيات والفائزين ورعاة جائزة الكويت الدولية الثالثة للتنويع الاقتصادي القائم علي الابتكار والرقمنة، وذلك يوم الخميس 16 الجاري، بفندق كورت يارد ماريوت.



وخلال كلمته الافتتاحية للحفل، قالت رئيسة الجائزة ومؤسس شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية والاقتصادية د.هنادي مبارك المباركي: «لقد أطلقت المبادرة الخليجية العربية عام 2020، والتي تسعى إلى التنويع الاقتصادي في الدول الخليجية والعربية، كاستثمار طويل الأجل، لنكون في مصاف الدول المتقدمة، ورفع المؤشرات التنافسية العالمية للابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، وذلك تماشيا مع رؤى الدول الخليجية والعربية والعالمية، ومواءمتها مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030».



وأضافت بالقول: «اليوم من الكويت، منارة العلم والثقافة، نفتخر بتكريم الفائزين في المسابقة الدولية الثالثة الذي وصل عددهم الى 100 فائز من 22 دولة خليجية وعربية وعالمية، وتعد هذه المسابقة الأولى عالميا من نوعها التي تعنى بالتنويع الاقتصادي القائم على الابتكار والرقمنة».



وأوضحت المباركي أن المبادرة ركزت على إطلاق المسابقة الدولية سنويا، والتي تعد إحدى مخرجات المبادرة الخليجية، والمؤتمر الافتراضي العالمي والخليجي، ونحن اليوم في نسخته السادسة، وكذلك تم إنشاء المجلة الإلكترونية الخليجية «تكنوبارك»، والتي تصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وإنشاء مسرعة الأعمال الافتراضية الذكية، وإصدار سلسلة من الكتب على منصة «أمازون»، وهو ما يجعل هذه المبادرة قيمة مضافة على الخارطة العالمية.



وختمت المباركي بتقديم الشكر الجزيل الى ضيوف الحفل والفائزين والرعاة، وقالت: «نعاهدكم على أن يستمر العمل الدؤوب نحو اقتصاد رقمي ذكي مستدام، قائم على أدوات واستراتيجيات الابتكار وريادة الأعمال التقنية والذكاء الاصطناعي».



من جانبه، قالت الرئيس التنفيذي لشركت نست والشريك الاستراتيجي للجائزه طارق العون إن العالم اليوم يشهد تحولات متسارعة غير مسبوقة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا، ومع تزايد التحديات التي تفرضها العولمة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وأصبح من الضروري أن تتبنى مؤسساتنا نماذج عمل جديدة تقوم على الإبداع والمعرفة.



وأضاف العون: «لقد أثبتت المسابقة الدولية للابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، في نسختها الثالثة، أن منطقتنا تزخر بالعقول الشابة والطموحة القادرة على تحويل الأفكار إلى حلول واقعية تسهم في دعم خطط التنمية الوطنية، وهو ما يدعونا جميعا إلى تكثيف الجهود لتمكين هؤلاء المبدعين وتوفير البيئة الحاضنة لاستمرارية إنجازاتهم».



وقد تم تكريم كبار الشخصيات المشاركة والداعمة للجائزة الدولية، وهم: الشيخة فجر بنت علي آل خليفة مؤسس مؤسسة فجر لتنمية الذات من مملكة البحرين، والشيخة د.علياء القاسمي الخبيرة بالتنمية الاجتماعية من الإمارات، والسفير العماني د.صالح الخروصي، وناصر المالكي المدير العام لمدينة ريسوت الصناعية من سلطنة عمان.



ود.طلال أبوغزالة المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبوغزالة الدولية من الأردن، ومناف المنيفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الشخصية - بالوكالة في بنك برقان، وداود معرفي وزير الدولة لشؤون الشباب سابقا، وبسمة الجاسم مدير عام الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وندا الديحاني مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والابتكار.



ود.عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، وأحمد المرشدي مدير عام مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي مثله م.علي الملا، وم.ماجد الحيسوني، والجوهرة بنت التركي رئيس مجلس الإدارة مجلة ريادة الأعمال من السعودية، ود.غادة الطاهر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم بالكويت وأناب عنها ناصر الشطي.



ود.عادل الوقيان مدير عام معهد العربي للتخطيط، ود.سميرة السيد عمر مدير معهد الأبحاث سابقا، ود.كوثر الجوعان رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام، وعفاف العدواني مدير محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة، ويوسف خالد المرزوق رئيس تحرير «الأنباء»، ورابعة حسين مكي الجمعة مستشار الاتفاق العالمي للأمم المتحدة من الكويت.



كما شمل حفل التكريم تقديم جوائز من الرعاة الاستراتيجيين للجائزة الدولية الثالثة، وهم أولا: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكرمت الفائزين، وهم: د.بدر القطان ونهى الميع من الكويت ود.إبراهيم المطوع من البحرين.



وثانيا: د.عبد المجيد بنعماره الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي لدى جامعة الدول العربية، وكرم الفائزين، وهم: د.طلال أبوغزالة من الأردن وبن هاسكيسون من المملكة المتحدة الرئيس التنفيذي لشركة جليدز انترناشونال فرع الهند وكاتارينا هيدبيك المؤسس المشارك لشركة إنترلينكد إيه بي من مملكة السويد، وجعفر حمزة من البحرين وامتياز مرشد الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة نيست من الكويت.



وثالثا: م.سالم العجمي الأمين العام الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة وكرم الفائزين، وهم: هلال الهلال وعبدالله كمال من الكويت، ود.ليلى الحربي من السعودية، ود.ناوكو فوكامي من اليابان ود.سحر جفال من الأردن.