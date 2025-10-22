عقدت بقصر بيان جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية تركيا الصديقة، ترأس خلالها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، فيما ترأس الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة الجانب التركي، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.



وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي بأن المباحثات بين الجانبين تضمنت استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية تركيا الصديقة نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها.



هذا، وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما على جميع الأصعدة.



وبحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، تم بقصر بيان التوقيع على اتفاقيات بين دولة الكويت وجمهورية تركيا الصديقة.

وفيما يلى التفاصيل: