

بداح العنزي



أحالت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م.منيرة الأمير كتاب الهيئة العامة للزراعة بشأن التعديل المقترح على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية والثروة الحيوانية الى الجهاز التنفيذي في البلدية لتقديم دراسة تفصيلية.



وتضمن كتاب الهيئة المقترحات التالية:



أولا: مقترحات قطاع الثروة النباتية:



٭ قسائم الخدمات قطعة 10 الوفرة



- اقتراح بتعديل نسبة البناء لكي يصبح الحد الأقصى لمساحة البناء 80% بدلا من 60%.



- تضاف أنشطة لقسائم الخدمات هي (عيادة بيطرية - بيع الحديد - مستلزمات مستشفى بيطري).



- إمكانية نقل الحاويات الى خارج الحيازة (الارتداد المجاور للحيازة).



٭ ثانيا: مقترحات قطاع الثروة الحيوانية:



المناطق الزراعية (الوفرة - العبدلي - الصليبية):



- نسبة البناء سكن واستراحة عائلية لصاحب القسيمة بمسطح بناء إجمالي لا يزيد على 1000م2 تشمل الطابق الأرضي والأول معا، إضافة بما لا يزيد على عدد (2 مبنى) لهذا الغرض بإجمالي المساحة المحددة، وذلك للحيازات التي تزيد مساحتها على 50000م2.



- مزارع تربية الأبقار وإنتاج الحليب في جميع مناطق الكويت.



٭ نسبة البناء بند رقم 6 ورقم 7:



- معمل لمنتجات الألبان بمساحة 1500م2 شرط وجود عدد 100 بقرة حلابة بالمزرعة.



- نقطة لبيع منتجات المزرعة بمساحة لا تزيد على 100م2.



- عيادة بيطرية لاستخدام القسيمة فقط.



٭ المستندات المطلوبة:



- موافقة هيئة الغذاء والتغذية.



- موافقة الصناعة لإقامة معمل لمنتجات الألبان.



- موافقة الهيئة العامة للبيئة.



ثالثا: قسائم تربية الخيول العربية الأصيلة:



- اضافة بند ان يكون عدد البناجر (30 بنجرا).



- إقامة عيادة بيطرية لاستخدام القسيمة فقط.



- البناء أرضي وأول.



رابعا: قسائم تربية الدجاج اللاحم والبياض في جميع مناطق الكويت:



- نسبة البناء: يسمح بإقامة مركز لبيع المنتجات الخاصة بالمزرعة بمساحة لا تزيد على 100م2.



- إنشاء مخزن ومستودع تبريد وتجديد بمساحة لا تزيد على 500م2 للقسائم التي بها مسلخ يعمل.



خامسا: قسائم المحلات في منطقتي العبدلي والوفرة:



٭ تعديل:



- هي القسائم الاستثمارية التي تطرحها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والقسائم التي تحت إشراف الهيئة العامة للقوى العاملة المخصصة للاتحاد الكويتي للمزارعين.



٭ إضافة بند:



- موافقة هيئة الغذاء والتغذية.



- موافقة الهيئة العامة للبيئة.



وقالت م.الأمير إن اللجنة أحالت طلبا بشأن طلب تعديل اشتراطات ومواصفات أبنية المجمعات السكنية خارج المدينة وخارجها للسماح بإنشاء مشاريع مجتمعية متكاملة والمقدم من إحدى الشركات الى الجهاز التنفيذي لتقديم دراسة تفصيلية.



وأوضح الطلب أنه انطلاقا من توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البيئة العمرانية المتكاملة التي تجمع بين مختلف الخدمات المجتمعية يتقدم بطلب التعديل لكي يتيح إمكانية إقامة مشاريع مجتمعية متكاملة ذات طابع ثقافي، ترفيهي ورياضي على الأراضي التي تزيد مساحتها على 10.000م2 في المناطق الواقعة خارج مدينة الكويت، يهدف هذا التعديل الى تطوير نموذج عمراني مميز يختلف عن النمط التقليدي للمشاريع الاستثمارية.