

تعليم الأطفال بطريقة ممتعة هو شعار كيدزانيا، ومن خلال الجمع بين التعليم والترفيه، قامت كيدزانيا الكويت بالتعاون مع النظاراتي حسن بتنظيم فعاليات عودة المدارس من 3 إلى 9 أكتوبر، وهدفت الشراكة إلى تعزيز العادات الصحية، بالإضافة إلى ترسيخ فكرة أن التعليم يمكن أن يكون تفاعليا وممتعا.



ومن خلال رفع الوعي حول أهمية صحة العيون والأذن، نجحت كيدزانيا والنظاراتي حسن في دمج الترفيه مع التعليم، مما ساعد الأطفال على العودة إلى المدرسة مجهزين بالمعرفة اللازمة للنجاح.



وكانت فعاليات العودة إلى المدرسة في كيدزانيا من تقديم النظاراتي حسن وحسن للعناية بالسمع وفرت منصة جذابة للأطفال للتعرف على صحة العيون والأذن في بيئة ديناميكية ممتعة ومن خلال دمج التوعية الصحية مع الترفيه، خلقت الفعالية تجربة غامرة حيث يمكن للأطفال المشاركة في أنشطة عملية تساعدهم على فهم أهمية العناية بالنظر والسمع.



وتضمن الحدث أنشطة تفاعلية ممتعة تتعلق بصحة العين، بما في ذلك محطة تحد تحتوي على التلوين وتمارين للعين مخصصة للأطفال الصغار، بالإضافة إلى اختبار تفاعلي وتصميم نظارات للأطفال الأكبر سنا، واختبار نظر مصغر لجميع الأعمار كما شمل الحدث ورشة عمل بعنوان «استخدام الأجهزة الذكية بشكل صحي»، تناولت الاستخدام السليم للأجهزة الإلكترونية وطرق الوقاية من إجهاد العين، إلى جانب جلسة تجربة النظارات الشمسية مع أدوات تصوير مرحة.