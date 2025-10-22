

اختتمت شركة ماكدونالدز الكويت مشاركتها في النسخة الرابعة من معرض «وظيفتي»، أكبر معرض وطني للتوظيف في البلاد، والذي أقيم على مدى 3 أيام في قاعة الأرينا مول 360، برعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.



وتأتي مشاركة ماكدونالدز الكويت في معرض وظيفتي، كونه منصة رائدة لفتح الأبواب أمام الشباب الكويتي الطموح، حيث تؤمن بأن الشباب هم طاقة المستقبل، والاستثمار فيهم استثمار في المجتمع ككل، كما أن استراتيجية الشركة تركز على الاستثمار في رأس المال البشري واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية، لتطوير جيل قادر على المساهمة الفعالة في نمو الشركة والمجتمع.



وكانت ماكدونالدز الكويت قد أطلقت برنامج التوظيف الوطني للشباب الكويتي عام 2020، وحقق نجاحا كبيرا، وتواصل الشركة تطويره ليكون خيارا أوليا للشباب الطموح كبداية لمسيرتهم المهنية ويتيح البرنامج فرص عمل حقيقية مع برامج تدريبية تساعد الشباب على اكتساب مهارات عملية قوية، مثل العمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت، ومهارات القيادة. وتتميز تجربة العمل في ماكدونالدز الكويت ببيئة عمل متعددة الثقافات تمنح الشباب خبرات واسعة، والتعلم من خلال الممارسة عبر برامج تدريب مكثفة للنمو المهني خطوة بخطوة، مع توفير المرونة في اختيار الدوام الجزئي أو الكامل، وتحديد أوقات وأيام العمل والموقع الأقرب، وإمكانية اختيار المسار المهني المناسب.



وتؤكد الشركة أن الانضمام لعائلة ماكدونالدز الكويت يمثل فرصة لبداية مسيرة مهنية ناجحة، تمنح أساسا قويا وخبرة عملية قيمة، مع إمكانيات التطور للوصول إلى مناصب قيادية مستقبلا. وأضافت: في ماكدونالدز نؤمن بأن قصص النجاح تبدأ بخطوة، ونفخر بأن نكون الوجهة التي تنطلق منها هذه الخطوات.