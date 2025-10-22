ملتقى شخصية المهرجان ينطلق غداً ويتضمن العديد من الحلقات النقاشية

مفرح الشمري



تحت رعاية وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، تنطلق الليلة الدورة الـ 25 لمهرجان الموسيقى الدولي الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويستمر حتى 25 الجاري ويتضمن العديد من الأمسيات الغنائية.



ويحتفي المهرجان في نسخته الجديدة بالفنان القدير شادي الخليج، باعتباره شخصية المهرجان من خلال أمسية غنائية بعنوان «صوت الكويت» بقيادة المايسترو د.خالد نوري وغناء عبدالعزيز المسباح وخالد العجيري، حيث سيتم خلال الأمسية التي ستقام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تقديم مجموعة من أعمال الفنان القدير شادي الخليج الغنائية الخالدة التي قدمها في فترة الستينيات والسبعينيات حتى تسعينيات القرن الماضي، وتتخللها مقاطع مرئية إيضاحية للكشف عن زوايا عديدة من حياته الفنية المميزة.



كما ستقام ضمن أنشطة المهرجان فعالية «ملتقى شخصية المهرجان» تضم حلقات نقاشية تنطلق غدا 23 الجاري في فندق فوربوينتس الأولى بعنوان «شخصية الفنان القدير شادي الخليج» يتحدث فيها د.يوسف الرشيد والملحن القدير أنور عبدالله ويديرها الإعلامي عبدالسلام جاد، والحلقة النقاشية الثانية تتضمن العديد من المحاور، منها مراحل تطور الأغنية السعودية يتحدث عنها الزميل علي فقندش ومراحل تطور الأغنية البحرينية يتحدث فيها الباحث محمد جمال ومراحل تطور الأغنية العمانية، يتحدث فيها فتحي محسن، ومراحل تطور الأغنية الكويتية، يتحدث فيها الملحن القدير أنور عبدالله.