عبدالله الهاجري



احتجز شاب في العقد الثالث في مخفر شرطة الجابرية للتحقيق معه في واقعة دهس ضباط وإتلاف مال الدولة بأن اصطدم بدوريتين، الأولى تتبع النجدة، والأخرى تابعة للأمن العام. على أن يحال لاحقا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمعرفة مصدر مخدرات ضبطت بحوزته، وإذا ما كان يتاجر أم مجرد متعاط للسموم المخدرة.



وبحسب مصدر أمني، فإن بلاغا ورد إلى عمليات النجدة بوجود شخص داخل مركبته يتعاطى المواد المخدرة، وعلى الفور تم الإيعاز إلى أقرب دورية متواجدة وهي دورية تابعة لنجدة حولي، ولدى وصول قائد الدورية وهو برتبة ملازم قام المتعاطي بالتحرك سريعا ودهس الملازم واصطدم كذلك عمدا بالدورية والتي كان الضابط وضعها لإعاقة هروب مركبة المتعاطي.



ومضى المصدر: بعد هروب المتهم ودهس الضابط، تم إرسال دوريات إسناد لتوقيف المتهم، ليقوم المتهم بالاصطدام بدورية أمن عام، وهي من بين الدوريات التي توجهت للسيطرة على المتهم وضبطه ملحقا بها تلفيات، وبعد توقيفه تبين أنه في حالة غير طبيعية ولا يقوى على الكلام، وبتفتيش سيارته عثر رجال الأمن على عدة أكياس بها مخدر الهيروين، وأخرى تم استخدامها بها بقايا هيروين.