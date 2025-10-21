هادي العنزي

خسر الكويت من نظيره العربي القطري 78-83 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، بأولى لقاءات الفريقين بالمجموعة الثانية في الدوري الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا عن منطقة الخليج (السوبر ليغ)، ليحصل "الأبيض" على نقطة واحدة، فيما حصد الضيوف نقطتي الفوز.



بداية مثيرة للقمة الخليجية التي جمعت الكويت والعربي القطري، تقدم الضيوف في الربع الأول بتألق البحريني مصطفى حسين "موستي" عبر الرميات الثلاثية، والبوسني علم الدين كيكانوفيتش "تحت السلة"، ليخرج العربي متقدما 22-14، انتفض "الأبيض" في الربع الثاني، وتمكن من التقدم بمنتصف الشوط 29-24، بفضل الهجمات السريعة "فاست بريك"، والدفاع القوي، وتصويبات الأميركي جمال جونز المتنوعة، والرقابة اللصيقة التي فرضها أليكسندر الغيص على "موستي"، لكن ثالث العرب عاد وقلص الفارق ليخرج متأخرا بفارق نقطة واحدة (35-36).



الكويت بطل العرب بسط أفضلية نسبية في الربع الثالث، بتألق الأميركي شارلي مور، وحمد عدنان، وجمال جونز، رافعا الفارق إلى 11 نقطة (56-45)، قبل نهاية الشوط بـ 2:15 دقيقة، لكن تسجيل خالد رشدي لـ "ثلاثيتين متتاليتين" أعاد الفارق إلى 5 نقاط، لتتواصل الإثارة بين الفريقين، ويخرج "الأبيض" متقدما 62-57.



رمى المدرب الصربي دوشان ستوجكوف بكل ثقله في الربع الحاسم، بغية الخروج فائزا في أولى مباريات الكويت في "السوبر ليغ" الآسيوي، ولتوجيه رسالة تحذير لمنافسيه في المجموعة الثانية، العلا السعودي، والشارقة الإماراتي، وعلى الجهة الأخرى لم يدخر المدرب التونسي حاتم مملوك جهدا من أجل تحقيق أولى المفاجآت، معتمدا على كيكانوفيتش، ومصطفى حسين، ليقلص الفارق إلى نقطتين فقط (71-73) ويجبر المدرب الصربي على أخذ وقت مستقطع بآخر 3:51 دقيقة، وظهر محترف العربي القطري ديالو في وقت حاسم مسجلا 7 نقاط مهمة، ليتقدم فريقه بفارق 4 نقاط، لكن ألكسندر الغيص قلص الفارق بـ "ثلاثية" رائعة (77-76) بآخر 1:15 دقيقة، لكن ذلك لم يكن كافيا في ظل تألق البحريني مصطفى حسين (29 نقطة)، بالإضافة إلى عدم التوفيق في "الرميات الثلاثية" أغلب أوقات المباراة.