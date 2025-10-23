واصل نادي «ووريرز» منافسته القوية على صدارة بطولة الدوري الكويتي الوطني لهوكي الجليد للرجال للموسم الحالي بعد تحقيقه الفوز الخامس له على نظيره «كاميلز» أمس الأول بنتيجة كبيرة استقرت عند 14-1.



وقدم حامل اللقب للموسمين الماضيين أداء كبيرا ليرفع رصيده إلى 15 نقطة من 6 مباريات بفارق المواجهات المباشرة أمام المتصدر فريق «ستارز» الذي يحمل ذات الرصيد إلا أنه لعب مباراة أقل في حين يحتل نادي «ايس ستارز» المركز الثالث برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.



وقال قائد فريق «ووريرز» جاسم العوضي ان مباريات هذا الموسم تتسم بتنافسية كبيرة، لاسيما بين الفرق الثلاث الأولى للظفر باللقب، مؤكدا عزم لاعبي فريقه للاستمرار في تحقيق الانتصارات والتنافس القوي للتتويج بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي.



وأوضح العوضي، وهو قائد لمنتخب الكويت لهوكي الجليد، أن بطولة الدوري لهذا الموسم تعد محطة مهمة للاستعداد لبطولة كأس العالم للعبة للمستوى الرابع والمقرر انطلاقها في الكويت أبريل المقبل.