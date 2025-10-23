الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تلقى نادي السد القطري أول خسارة له في دوري أبطال آسيا للنخبة وذلك أمام مضيفه الهلال السعودي بنتيجة 1-3، في المباراة التي احتضنها ستاد «المملكة أرينا» بالعاصمة الرياض مساء أول أمس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب.



سجل ثلاثية الهلال، المدافع التركي يوسف أكتشيشيك والمالي خاليدو كوليبالي، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقائق (25 و40 و81)، بينما سجل هدف السد الوحيد البرازيلي روبرتو فيرمينو (63). وبذلك حافظ الهلال على صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد السد عند نقطتين في المركز التاسع.



من جهته، أعرب المدرب الإسباني لنادي السد سيرخيو أليغري، عن حزنه العميق بعد الخسارة، وقال: «الهلال سيطر على الشوط الأول وسجل هدفين، بينما كنا الأفضل في الشوط الثاني وصنعنا فرصا عديدة، لكن في النهاية تمكن الهلال من حسم المباراة لصالحه».



وأضاف: «نملك نقطتين فقط من 3 مباريات، وسنسعى جاهدين لحصد المزيد من النقاط في المباريات القادمة، لم نحظ ببداية جيدة للبطولة ولم نجمع ما يكفي من النقاط، لكننا قادرون على العودة بقوة في المنافسة».



وتطرق أليغري إلى أهداف الهلال من الكرات الثابتة قائلا: «لا أستطيع لوم لاعبي السد، واجهنا فريقا قويا ومميزا في الكرات الثابتة، ونسعى الآن لتصحيح هذه الأخطاء وتحسين الأداء في المباريات المقبلة».



وفي الوقت ذاته، طالبت جماهير السد إدارة النادي بالتدخل لإنقاذ الفريق، والمضي في التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد بديلا لأليغري، الذي تولى المهمة مؤقتا خلفا لمواطنه فيليكس سانشيز بعد انتهاء تعاقده بالتراضي، وكما تعالت الأصوات المطالبة بإسناد المهمة إلى الإسباني تشافي هيرنانديز، الذي يتواجد حاليا في الدوحة برفقة ابنته لتلقي العلاج، وسط توقعات بقدرة هيرنانديز على إعادة الفريق إلى مسار الانتصارات.



وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، حقق شباب الأهلي الإماراتي فوزا مهما على ضيفه ناساف الأوزبكي 4-1 على ستاد راشد في دبي، ليعزز فرصه في التأهل للأدوار الإقصائية. وسجل أهداف «الفريق الإماراتي» كارتابيا، ورينان فيكتور، وماتيوس ليما، وبورنو، في الدقائق 8 و26 و41 و5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، بينما جاء هدف ناساف الوحيد عن طريق عبدالرحمنوف في الدقيقة العاشرة. وبهذا الفوز رفع شباب الأهلي رصيده إلى 7 نقاط، بعدما سبق وتعادل في الجولة الأولى مع تراكتور سازي الإيراني في دبي 1-1، وفاز في الجولة الثانية على اتحاد جدة السعودي في جدة 1-0، بينما لا يزال ناساف دون أي نقاط بعدما سبق وخسر الجولة الأولى أمام أهلي جدة السعودي في جدة 2-4، والجولة الثانية أمام الهلال السعودي في قرشي 2-3.