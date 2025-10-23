أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش عبر حسابه على إنستغرام أمس الأول أنه لن يشارك في دورة باريس لماسترز الألف نقطة للتنس المقررة في الفترة من 27 أكتوبر إلى الثاني نوفمبر المقبل.



وقال الصربي البالغ من العمر 38 عاما والفائز بالدورة سبع مرات، وهو رقم قياسي «للأسف، لن ألعب في باريس هذا العام».



وأضاف المتوج بالبطولات الأربع الكبرى 24 مرة «لدي ذكريات رائعة ونجاحات باهرة هناك على مر السنين»، معربا عن الأمل في المشاركة مجددا العام المقبل.



ولن يلعب الصربي على ملاعب «باريس لا ديفانس أرينا» في نانتير، حيث نقلت الدورة هذا العام بعد قرابة 40 عاما في بيرسي، شرق العاصمة.



وكان ديوكوفيتش الذي غاب عن نسخة دورة باريس العام الماضي أيضا، انتقائيا جدا هذا العام بشأن الدورات التي يشارك فيها.



وبعد خروجه على يد الإسباني كارلوس ألكاراز في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز مطلع سبتمبر الماضي، لم يعد إلا بعد شهر لخوض دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة هذا الشهر.



وخرج «دجوكو» من نصف نهائي الدورة الصينية بعدما عانى من بعض المشاكل البدنية في ظل ظروف جوية حارة، وذلك بخسارته أمام المفاجأة فالنتان فاشرو من موناكو والذي توج بلقب الدورة على حساب ابن خالته الفرنسي أرتور ريندركنيش.



واضطر ديوكوفيتش إلى الانسحاب من مباراة المركز الثالث لدورة «الملوك الستة» الاستعراضية في الرياض الأسبوع الماضي.



ومن المتوقع أن يعود ديوكوفيتش إلى الملاعب في دورة أثينا (250 نقطة) المقررة بين الثاني والثامن من نوفمبر.



ويحتل الصربي حاليا المركز الخامس عالميا، وضمن تأهله للبطولة الختامية «أيه تي بي» في تورينو من 9 إلى 16 نوفمبر، لكنه لم يعلن بعد عن مشاركته.