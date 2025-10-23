القاهرة ـ ناهد إمام



اختتمت أمس فعاليات قمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي، التي عقدت بالقاهرة تحت شعار «تكامل اقتصادي ـ استثمار وفرص ـ شراكات دولية»، برئاسة د.هدى يسى، وبرعاية جامعة الدول العربية وعدد من الوزارات والهيئات الاقتصادية الحكومية.



وأعلن م.علي زين، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب ورئيس لجنة الطاقة بالاتحاد، البيان الختامي وتوصيات القمة، التي تضمنت في مستهلها برقية شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديرا لريادته الحكيمة في دعم القضية الفلسطينية وجهوده لإنهاء حرب غزة ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، إلى جانب رسائل شكر للسيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، وللقوات المسلحة المصرية وقيادتها على دورها الوطني ومشاركتها في القمة.



كما وجهت القمة رسائل تقدير إلى عدد من الشخصيات المشاركة، من أبرزهم:



تمارا فوتيتش حرم رئيس جمهورية صربياو جانيت موسيفيني حرم رئيس أوغندا وممثلتها السيدة سوزان مهويزي، وأمينة غريب فقيم رئيس موريشيوس السابقة، والسفيرة ميرو كيسيسيوجلو، وإلينا ماتفيفا، ود.نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.



وجاءت توصيات القمة شاملة لعدد من المحاور التنموية، أبرزها:



1 - دعم الديبلوماسية الشعبية كأداة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز السلام.



2 - تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي الأفريقي لتحقيق التنمية والاستقرار.



3 - الاستفادة من تجمع «بريكس بلس» لبناء شراكات استراتيجية مع دوله.



4 - تمكين المرأة والاستثمار في التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين للنهوض بالمجتمعات.



5 - التوسع في الاقتصاد الأخضر والابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة.



6 - إطلاق مشروعات لإعادة إعمار غزة بالاستفادة من الخبرات العربية والدولية.



7 - دعم ريادة الأعمال في ظل التحول نحو الذكاء الاصطناعي.



8 - تعزيز التعاون في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والاستثمار الرياضي.



9 - مواصلة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ودعم مشروعاتهم التنموية.



10 - الاهتمام بالجودة والمواصفات القياسية في المنتجات لتعزيز تنافسية الصادرات العربية.



واختتمت القمة بتشكيل لجنة استثمارية عربية أفريقية دولية بقيادة اتحاد المستثمرات العرب، تعنى بتفعيل الشراكات ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومقترحات التعاون التي خرجت بها القمة.



يذكر أن القمة والمعرض المصاحب لها عقدا برعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات الاقتصادية في مصر والدول العربية، منها: وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار، هيئة قناة السويس، الهيئة العربية للتصنيع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منظمة الصحة العالمية، وهيئة تنمية الصادرات، وغرفة تجارة وصناعة قطر.