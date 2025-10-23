كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمس عن اللاعبين العشرة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في افريقيا، بينهم الثلاثي العربي المغربيان أشرف حكيمي وأسامة المليوي والمصري محمد صلاح.



وتبدو المنافسة مستعرة بين نجم ليفربول الانجليزي صلاح الساعي إلى الظفر بالجائزة للمرة الثالثة بعد عامي 2017 و2018، ومدافع باريس سان جرمان الفرنسي حكيمي الطامح إليها للمرة الأولى بعدما خسرها في النسختين الأخيرتين أمام النيجيريين فيكتور أوسيمين عندما كان يدافع عن ألوان نابولي وأديمولا لوكمان المتوج مع أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» عام 2024.



وساهم صلاح (33 عاما) في تأهل «الفراعنة» إلى كأس العالم 2026، كما حصل على لقب الدوري الإنجليزي وتوج هدافا للمسابقة وأفضل ممرر بها.



في المقابل، ساهم حكيمي (26 عاما)، القائد الثاني في صفوف سان جرمان، في تتويج فريق العاصمة برباعية تاريخية (الدوري والكأس وكأس الأبطال المحلية، خصوصا دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه) إلى جانب بلوغه نهائي النسخة الأولى لمونديال الأندية قبل أن يخسر أمام تشلسي.



من جهته، تألق المليوي (29 عاما) مع منتخب بلاده الرديف بقيادته إلى لقب كأس أمم إفريقيا للمحليين في تنزانيا وكينيا وأوغندا حيث توج هدافا للمسابقة برصيد 6 أهداف بينها ثنائية في المباراة النهائية على حساب مدغشقر (3-2).



وضمت القائمة مهاجم بيراميدز الدولي الكونغولي الديموقراطي فيستون ماييلي الذي ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق المصري بأول ثلاثة ألقاب في تاريخه (دوري أبطال إفريقيا على حساب صنداونز الجنوب افريقي وكأس افريقيا-آسيا-المحيط الهادي ضمن النسخة الثانية من كأس القارات بتسجيله ثلاثية الفوز على أهلي جدة السعودي 3-1، والكأس السوبر الأفريقية على حساب نهضة بركان 1-0).



كما شملت المهاجم الغابوني لفريق لوس أنجليس أف سي ثاني هدافي الدوري الأميركي، ولاعب الوسط المهاجم لنادي نابولي الكاميروني أندريه- فرانك زامبو انغيسا وزميله السابق في النادي الجنوبي مهاجم غلطة سراي التركي حاليا أوسيمين الذي نال الجائزة العام قبل الماضي، ومواطن الأخير لوكمان.



وجاء في اللائحة مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الدولي الغيني سيرهو غيراسي، والسنغاليان إيلمان ندياي (إيفرتون) وباب مطر سار (توتنهام).



وقامت لجنة من الخبراء الفننين للاتحاد القاري ومدربين من ذوي الخبرة وأساطير الكرة الأفريقية وممثلي وسائل الإعلام المختارين من عدد من البلدان بوضع القائمة الأولية لمختلف الفئات، مع الأخذ بالاعتبار أداء المرشحين في الفترة بين 6 يناير و15أكتوبر 2025.



وهبي بين المرشحين لأفضل مدرب



ويتنافس مدرب المنتخب المغربي لفئة تحت 20 عاما محمد وهبي الذي قاد «أشبال الأطلس» إلى إحراز لقب مونديال 2025 في تشيلي الأحد الماضي، على جائزة أفضل مدرب مع مواطنيه وليد الركراكي، مدرب المنتخب الأول، وطارق السكتيوي المتوج مع المنتخب الرديف بلقب كأس أمم أفريقيا للمحليين هذا العام.



كما ضمت اللائحة مدرب الفراعنة حسام حسن ومدرب تونس سامي الطرابلسي ومواطنه مدرب نهضة بركان معين الشعباني، والمدرب الكرواتي لنادي بيراميدز كرونوسلاف يورتشيتش، وبيدرو ليتاو بريتو الملقب بـ«بوبيشتا» الذي قاد منتخب بلاده الرأس الأخضر إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب مدرب السنغال باب ثياو ومدغشقر روموالد راكوتوندرابي.



ويتنافس 4 لاعبين عرب بين 10 على جائزة أفضل حارس مرمى هم: المغربيان ياسين بونو (الهلال السعودي) ومنير المحمدي (نهضة بركان) والمصري أحمد الشناوي (بيراميدز) والتونسي أيمن دحمان (الصفاقسي).



وضمت لائحة العشرة المرشحين لجائزة أفضل لاعب محلي 7 عرب هم: المصريون أحمد سامي (بيراميدز) وإبراهيم عادل (بيراميدز ويلعب حاليا مع الجزيرة الاماراتي) وإمام عاشور (الأهلي) والمغاربة محمد حريمات (الجيش الملكي) ومحمد الشيبي (بيراميدز) وأسامة المليوي (نهضة بركان) والجزائري اسماعيل بلقاسمي (أهلي طرابلس الليبي).



وضمت لائحة المرشحين لأفضل لاعب واعد 3 مغاربة هم عبدالله وزان (أياكس أمستردام الهولندي) وحسام الصادق (اتحاد تواركة) وعثمان معما (واتفورد).



وتواجدت منتخبات المغرب والمغرب تحت 20 عاما والجزائر ومصر وتونس ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب، إلى جانب الرأس الأخضر وساحل العاج وغانا والسنغال وجنوب إفريقيا.



وضمت قائمة المرشحين لأفضل ناد: شباب بلوزداد وشباب قسنطينة (الجزائر) وبيراميدز ونهضة بركان والهلال السوداني.