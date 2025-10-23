

هادي العنزي



سجل العربي القطري أولى مفاجآت الدوري الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا عن منطقة الخليج، بفوزه على مستضيفه الكويت 83-78 في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الثانية، والتي أقيمت مساء أمس الأول على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم.



لم يظهر «الأبيض»، حامل لقب بطولة الأندية العربية في نسختها الأخيرة، بالشكل الذي اعتدنا عليه، تلك البداية المرعبة لخصمه التي اعتدناها، بتسجيل عدد وافر من النقاط، يمهد به الطريق لسيطرة كاملة على مجريات اللقاء، ولعل تألق البحريني مصطفى حسين «موستي» (29 نقطة)، ولاعب السنتر البوسني علم الدين كيكانوفيتش (14 نقطة)، بالإضافة إلى عبدالرحمن سعد (14 نقطة)، وراء فوز الفريق القطري، بالإضافة إلى عدم توفيق لاعبي الكويت في التسجيل من خارج القوس (الثلاثيات)، الذي يعد من أهم وأفضل أسلحتهم في المواجهات المهمة.



إلى ذلك، ينطلق مساء اليوم دوري الدرجة الأولى بإقامة مباراتين على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم، حيث يلتقي في المواجهة الأولى كاظمة مع العربي في الـ5:00 مساء، وتتبعها في الـ7:30 مساء قمة متكافئة تجمع القرين والصليبخات.