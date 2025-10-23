

سيقود شون دايش أول مباراة له كمدرب لنوتنغهام فورست الإنجليزي، مساء اليوم، عندما يستضيف العملاق البرتغالي بورتو على ملعب «سيتي غراوند»، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ».

وفي حين أن بورتو، صاحب المركز السابع في جدول الترتيب، هو واحد من سبعة فرق حققت العلامة الكاملة في أول جولتين من مرحلة الدوري، لا يزال «فورست» الذي يحتل المركز الـ 25 يبحث عن فوزه الأوروبي الأول هذا الموسم. ويتصدر فريق المدرب فرانشيسكو فاريولي جدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن مطارده المباشر سبورتينغ لشبونة.

كما تقام مساء اليوم عدة مباريات أخرى ضمن ذات المرحلة، حيث يلتقي فنربخشه مع شتوتغارت، ويستضيف غواهيد نظيره أستون فيلا، ويحل باناثينايكوس ضيفا على فينورد، كما يستقبل جينك نظيره ريال بيتس، ويواجه ليون الفرنسي نظيره بازل السويسري، ويستقبل روما نظيره بلزن، ويحل نيس الفرنسي ضيفا على سلتا فيغو الإسباني.



من جانبه، يسعى فريقا كريستال بالاس الإنجليزي وستراسبورغ الفرنسي إلى نقل نجاحاتهما المحلية إلى مستوى جديد، بينما يواصل فرانكو كوفاتشيفيتش، نجم فريق سيلغي، التألق مع انطلاق منافسات الجولة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم اليوم.



وتقام مساء اليوم 18 مباراة بالبطولة، حيث يلتقي ستراسبورغ مع ضيفه ياجييلونيا بياليوستوك الپولندي، فيما يلعب كريستال بالاس مع ايك لارنكا القبرصي، فيما يحل سيلغي السلوفيني ضيفا على شامروك الأيرلندي، ويلتقي أيك أثينا مع أبردين، وبرايدابليك مع كوبس، ودريتا مع أومونيا نيقوسيا، وهاكين مع رايو فايكانو، وشكينديا مع شيلبورن، ورابييد فيينا مع فيورنتينا، ورايكا مع سبارتا براغ.



كما يلتقي أيضا شاختار دونيتسك مع ليجيا وارسو، وألكمار مع سلوفان براتيسلافا، وهامرون سبارتانز مع لوزان، ولينكولن ريد أمبس مع ليك بوزنان، وماينز مع زرينيسكي موستار، وسامسون سبور مع دينامو كييف، وسيجما أولوموك مع راكوف، ويونيفرسيتاتيا كرايوفا مع إف سي نوح.

ويستضيف ملعب «سيلهرست بارك» أول مباراة في مرحلة دوري المؤتمر الأوروبي تقام بجنوب لندن، وذلك عندما يزور أيك لارنكا القبرصي فريق كريستال بالاس. من جانبه، يسعى ستراسبورغ الفرنسي لتسجيل انتصار ثان تواليا في البطولة الأوروبية بقيادة مدربه الإنجليزي الجديد ليام روزينور، وذلك عقب الفوز على سلوفان براتيسلافا 2-1.