خديجة حمودة



استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمقر إقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتعبير عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين، لاسيما في المجالات السياسية والأمنية، بما يخدم مصالح منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي على حد سواء. وأشار إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابا، وأن مصر تلتزم بسياسة متزنة وحكيمة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، بعيدا عن المصالح الضيقة، حيث أثبتت السنوات الـ 10 الماضية نجاح النهج المصري.



كما أوضح الرئيس أن أوروبا لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الهجرة غير الشرعية، بفضل الجهود المصرية في هذا المجال.من ناحيتها، أعربت كالاس عن سعادتها بلقاء الرئيس السيسي، مشيدة بالدور الحيوي الذي قامت به مصر في وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار، ليس فقط في غزة، بل أيضا في السودان وغيرها من الدول التي تشهد أزمات.



وكتبت على حسابها على منصة «اكس»: «معا، نعزز شراكتنا الاستراتيجية لمزيد من الاستثمار والفرص الاقتصادية».



وأضافت: الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع مصر في جميع القضايا الدولية، بما في ذلك أوكرانيا والشرق الأوسط والسودان وليبيا.