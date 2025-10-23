نظّمت الجامعة الأسترالية حفل تخرج طلبة الجامعة للعام الأكاديمي 2024/2025 يوم الثلاثاء 21 الجاري في تمام الساعة السابعة مساء بحرم الجامعة بحضور الطلبة وأولياء الأمور. وخلال الحفل، ألقى عادل البدر ممثل الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة كلمة قال فيها: يشرفني أن أقف بينكم ممثلا للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، في هذا اليوم الذي نحتفي فيه بثمرة الجد والاجتهاد، وبجيل جديد من أبناء وبنات الكويت الذين يخطون بخطواتهم الواعية طريق المستقبل والعطاء، وهذا اليوم محطة فارقة في مسيرة العلم والبناء، نرى فيها حصاد سنوات من الجهد، وسهر الليالي، والإصرار على تحقيق التميز.



وأضاف البدر: نحن في الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار، وأن التعليم هو الدعامة الأساسية لأي نهضة حضارية مستدامة.



أيها الخريجون الأعزاء، لقد كانت رحلتكم الجامعية مليئة بالتحديات، ولكنها أيضا غنية بالتجارب التي صقلت شخصياتكم، ووسعت آفاقكم الفكرية، ورسخت فيكم قيم الانتماء والمسؤولية وها أنتم اليوم تقفون على أعتاب مرحلة جديدة من حياتكم، تحملون معكم علما، وخبرة، وطموحا لا يعرف الحدود.



وتابع: وطنكم الكويت يعقد عليكم آمالا كبيرة، فأنتم عماده في المستقبل، وأنتم من سيقود مسيرة التطوير في مجالات الهندسة، والطيران، والإدارة، والعلوم البحرية، وغيرها من ميادين الإبداع، فكونوا كما عودتمونا، سفراء للعلم، وروادا للابتكار، ومثالا للعطاء والانتماء.



من جانبه، ألقى رئيس الجامعة أ.د.عصام زعبلاوي جاء فيها: أبنائي وبناتي الخريجين، اليوم ليس مجرد حفل ختام، بل بداية لرحلة جديدة أنتم روادها لم تصلوا إلى هذه اللحظة بالصدفة، بل بالعمل الدؤوب، بالسهر، وبالإصرار على مواجهة كل تحد وكل مشروع قدمتموه، كل امتحان اجتزتموه، وكل نشاط شاركتم فيه، كان خطوة في بناء شخصيتكم وصقل قدراتكم أتذكر وجوهكم المشرقة في الأيام الأولى: مزيج من الحماس والتساؤل، من الطموح والقلق والترقب.



وأشار إلى ان المستقبل يكتبه أصحاب الإرادة والعقول المتجددة المبدعة، التي تحول التحديات إلى فرص وأنتم الآن تمتلكون الأدوات اللازمة للتفاعل مع الحاضر وبناء المستقبل: المعرفة، الثقة بالنفس، القدرة على التعلم المستمر، والتكنولوجيا بأنماطها المختلفة وشهادتكم اليوم ليست خاتمة، بل مفتاح لمسؤوليات أكبر وفرص أوسع وما يميزكم ليس ما كتب على الورق، بل ما ستفعلونه بما تعلمتموه وتذكروا دائما أن المعرفة أمانة، وأن وطنكم ومجتمعكم ينتظر منكم أن تحدثوا فرقا وكونوا أوفياء للقيم التي تربيتم عليها هنا: الصدق، وتحمل المسؤولية، والعطاء المتميز، والإبداع، والابتكار وأدعو الله أن يبارك فيكم وفي مستقبلكم، وأن تكونوا دائما مصدر فخر لعائلاتكم ووطنكم.



بدوره، ألقى د.سعد العمري رئيس مجلس أمناء الجامعة الأسترالية كلمة قال فيها: يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في هذا اليوم الاستثنائي، الذي نحتفل فيه بثمرة سنوات من المثابرة والطموح، ونشهد انطلاقة دفعة جديدة من طلابنا وطالباتنا الأعزاء نحو آفاق المستقبل. إن ما نعيشه اليوم ليس مجرد حفل تخرج، بل هو محطة فارقة في حياة أبنائنا، ووسام فخر لنا جميعا، فاليوم نجني حصاد جهد متواصل، وعزيمة ثابتة، ورغبة صادقة في بلوغ أعلى المراتب.



وجاء في كلمة ممثل الشريك الاستراتيجي الدولي جامعة سنترال كوينزلاند: كم كنت أتمنى أن أكون بينكم شخصيا اليوم، لكنني أتحدث إليكم الآن من أستراليا وأود، انطلاقا من روح المصالحة والاعتراف، أن أقر بأنني أتحدث إليكم من أرض شعب الـ «دارومبال» الأصلي.



وقالت السفيرة الأسترالية ميليسا كيلي: بينما أنظر إلى هذا القاعة، أشعر بالطاقة الإيجابية، والفرح العارم، والإحساس العميق بالفخر والإنجاز الذي يملأ الأجواء ويحق لكل واحد منكم أن يفخر بنفسه فخرا عظيما، وكما أرى في وجوه الأهل والأصدقاء، أدرك كم يعني هذا الإنجاز لكم ولمن ساندكم ووقف إلى جانبكم في رحلتكم حتى وصلتم إلى هذا اليوم.



وأضافت: الجامعة هي محطة محورية في حياة أي إنسان، فهي بلا شك فترة نتعلم فيها المهارات والمعرفة من خلال العمل الجاد والانضباط. وفي السياق ذاته، قال ممثل الخريجين لبرنامج البكالوريوس: هذا المساء ليس مجرد احتفال بالتخرج، بل هو انعكاس لكل خطوة أوصلتنا إلى هذه اللحظة الليالي الطويلة التي قضيناها في المكتبة، والضحكات التي ملأت الممرات، والمناقشات التي امتدت في الكافتيريا جميعها نسجت معا رحلتنا نحو هذه اللحظة التي نقف فيها اليوم، فخورين بانتمائنا إلى الجامعة الأسترالية.