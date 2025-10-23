حازت شركة الاتصالات الكويتية stc، جائزة «التميز في جودة تجربة مستخدمي خدمة الوصول اللاسلكي الثابت FWA»، وذلك خلال الاجتماع الخامس لنادي ELITE للوصول اللاسلكي الثابت (FWA)، الذي نظمه مجلس سامينا للاتصالات ضمن فعاليات جيتكس العالمي 2025 في دبي. ويبرز هذا التكريم ريادة stc - الكويت في سوق خدمات الوصول اللاسلكي الثابت، ونشرها الأحدث والأول من نوعه في القطاع لمنصة إدارة تجربة FWA Mesh، التي تعيد تعريف أداء شبكات الواي فاي الداخلية. وخلال الفعالية، شارك م.تركي القريفة، مدير تخطيط وتصميم شبكات الوصول في stc، في جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان «ابتكار مستقبل الاتصالات اللاسلكية الثابتة (FWA) من خلال تقنيات الجيل الخامس (5G-A) والذكاء الاصطناعي».



هذا، وتمثل منصة إدارة تجربة الشبكات اللاسلكية الثابتة (FWA Mesh)، التي أطلقت في وقت سابق من هذا العام خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2025 في برشلونة بالتعاون مع هواوي، نقلة نوعية في ابتكارات النطاق العريض المنزلي. فمن خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي لشبكة IntelligentRAN، توفر المنصة تحليلات آنية، وتحسينا استباقيا للأداء، ورؤية شاملة لاتصالات المستخدمين من البداية إلى النهاية. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع إطلاق stc طيفا جديدا للجيل الخامس (5G) خلال عام 2025، مما يعزز جودة اتصال الاتصالات اللاسلكية الثابتة (FWA) في جميع أنحاء الكويت. وتعكس الجائزة التي قدمتها SAMENA أهمية هذه التطورات، بينما أتاحت الجلسة النقاشية للمهندس القريفة فرصة لمشاركة رؤى stc حول تطورات تقنية FWA 3.0 ودور تقنيات الجيل التالي في تمكين منظومات رقمية أذكى وأسرع وأكثر موثوقية في جميع أنحاء المنطقة.



يذكر أن خدمات الإنترنت اللاسلكي الثابت (FWA) شهدت نموا سريعا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات الإنترنت السريع والمستقر والآمن في كل من القطاعين السكني والتجاري. ومع ذلك، تشكل البنية التحتية المميزة للمنطقة وخصائصها البيئية، مثل المباني الكثيفة والمعزولة حراريا، تحديات أمام انتشار إشارة الشبكة في الأماكن المغلقة.