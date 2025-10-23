في خطوة تعكس التزامه الشامل بالمسؤولية المجتمعية وتوسيع نطاق مساهماته لتشمل الجوانب الصحية والطبية، أعلن بنك وربة عن رعايته للرابطة الكويتية لأمراض الكلى، وذلك من خلال دعم إنتاج بودكاست توعوي متخصص يهدف إلى رفع الوعي الصحي وتثقيف مرضى الكلى والمهتمين بالوقاية من أمراض الكلى المزمنة.



وتأتي هذه المبادرة في إطار مشاركة بنك وربة في المعرض الأول للرعاية الصحية الشاملة لأمراض الكلى، والذي أقيم في أرض المعارض يومي 17 و18 الجاري برعاية وزير الصحة، حيث خصص البنك ركنا إعلاميا خاصا في المعرض، وتم تصوير حلقتين توعويتين سيتم نشرهما تباعا عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالرابطة الكويتية لأمراض الكلى خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة د.محمد بركات أن المبادرة تعكس التزام البنك بتوسيع نطاق مسؤوليته المجتمعية لتشمل الجوانب الصحية والطبية، انطلاقا من إيمانه بأن المسؤولية المجتمعية الحقيقية تتجاوز حدود القطاع المصرفي لتشمل جميع المجالات التي تسهم في تحسين حياة أفراد المجتمع وتعزيز رفاهيتهم.



وأضاف د.محمد بركات: يتعاون بنك وربة مع الجمعيات الطبية المتخصصة والرابطات الصحية لإثراء المجتمع بالمعرفة الطبية الموثوقة، ودعم المبادرات التي تسهم في رفع الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة للمرضى، إذ يأتي ذلك في نطاق استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، حيث يستثمر بالمبادرات والحملات التي تخدم جميع فئات المجتمع.



وتابع: يسعى بنك وربة إلى أن يكون شريكا فاعلا في تحقيق التنمية المستدامة في الكويت، من خلال دعم المبادرات التي تساهم في رفع الوعي عن القضايا المجتمعية المختلفة بما فيها الصحية وتمكين الأفراد المعنيين من الحصول على الدعم اللازم لتحقيق تطلعاتهم.



من جهته، قال د.أحمد القلاف أمين الصندوق في الرابطة الكويتية لمرضى الكلى: نثمن هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك وربة، ونعتبرها نموذجا يحتذى للمسؤولية المجتمعية الحقيقية، فالدعم الذي تحصل عليه الرابطة من المؤسسات الرائدة والمرموقة في الكويت مهم للغاية لإيصال رسالتها التوعوية حول أمراض الكلى إلى أوسع شريحة ممكنة من المجتمع، ونتوجه بالشكر إلى بنك وربة لإيمانها بأهمية هذه المبادرة ودعمها الذي لم يقتصر على الجانب المادي فحسب، بل امتد ليشمل الإيمان بأهمية رفع الوعي الصحي ودعم المرضى.



وأضاف القلاف: مهمتنا في الرابطة الكويتية لأمراض الكلى واضحة ومحددة، ونسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بأمراض الكلى، وتوفير المعلومات الطبية الموثوقة والمبسطة للمرضى وعائلاتهم، ودعمهم في رحلتهم الصحية، والعمل على الوقاية من أمراض الكلى المزمنة من خلال التثقيف الصحي والكشف المبكر. نحن نؤمن بأن المعرفة قوة، وأن تمكين المرضى بالمعلومات الصحيحة يساعدهم على اتخاذ قرارات صحية سليمة وإدارة حالاتهم بشكل أفضل.



وتتضمن الحلقتين محتوى يقدمه نخبة من الأطباء المتخصصين في أمراض الكلى، حيث تغطي أبرز الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحفاظ على صحة الكلى، وأحدث الممارسات الطبية في التعامل مع أمراض الكلى، والنصائح الصحية للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، بالإضافة إلى توجيهات للأشخاص الأصحاء حول كيفية الوقاية من الإصابة بهذه الأمراض.



وتهدف هذه الحلقتين إلى تقديم معلومات طبية موثوقة ومبسطة تساعد المرضى وعائلاتهم على فهم طبيعة أمراض الكلى، والتعامل معها بشكل صحيح، واتخاذ القرارات الصحية السليمة، كما تستهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر والوقاية من أمراض الكلى التي تعد من الأمراض المزمنة الشائعة.



يواصل بنك وربة تنفيذ المبادرات المجتمعية في مختلف المجالات بما يعكس التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية ودوره الفاعل في خدمة المجتمع الكويتي وتحقيق التنمية المستدامة.