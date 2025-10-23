

بداح العنزي



أكدت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور أنه لا يسمح باستغلال أراضي الدولة لأي نشاط تجاري ودون إبرام عقد مع أملاك الدولة.



وقالت م.العصفور في ردها على سؤال العضو وليد الدغر بشأن استغلال أراضي أملاك الدولة لأغراض تجارية (خدمة إيقاف السيارات): يوجد نشاط باسم «خدمة صف السيارات» كود 799034 موطن كمكتب في الأبنية التجارية، ويوجد نشاط آخر باسم «مواقف السيارات - مواقف السيارات في الساحات» كود 522103 وموطن كمكتب بالجهات التجارية.



كما أن هذين النشاطين (خدمة صف السيارات) (مواقف السيارات - مواقف السيارات في الساحات يتم توطينهما كمكاتب في المجمعات التجارية، وليس على أراضي أملاك الدولة.



ولا يسمح باستغلال أراضي الدولة بأي استغلال تجاري بالمخالفة للنظم واللوائح ومن دون إبرام عقد مع إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية.



وذكرت أنه فيما يخص الإجراءات القانونية المتخذة وفقا للقرار الوزاري رقم 435 لسنة 2022، بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة فإنه يتم مخالفة الكشك المقام.