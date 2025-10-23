تبادل الأفكار ووجهات النظر عن أي معوقات لتنفيذ الأحكام القضائية بين الدول الأعضاء وتذليله ا

السويدي: حققتم إنجازات نوعية أسهمت بتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين المحاكم العليا والتمييز الخليجية

دعم المرشحين بالاجتماعات الدولية والعربية والجهود القضائية بدول «التعاون» حيال جرائم غسل الأموال

جدول الأعمال يتضمن مشاريع رائدة تشكل نقلة نوعية في مسيرة التعاون القضائي



أسامة أبوالسعود



استضافت الكويت أمس اللقاء الدوري الحادي عشر لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي.



ورحب المستشار بورسلي في بداية الاجتماع بالحضور الكبير، حيث قال: يطيب لي أن أرحب بكم جميعا في مستهل أعمال الاجتماع الدوري الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد في إطار التنسيق والتفاهم بين دول المجلس، وفي سياق التناغم المستمر والتواصل بين دولنا الشقيقة من أجل إثراء وتنمية العمل الخليجي المشترك، وإرساء دعائم تطوير العمل القضائي وتبادل الرؤى والأفكار وصولا إلى التعاون المثمر والبناء بين المحاكم العليا والتمييز بما يحقق مصالح دولنا ويعزز مكانة مجلس التعاون إقليميا ودوليا.



وأكد أن هذا اللقاء مناسبة لتقريب المسافات بين محاكمنا، وتبادل الأفكار ووجهات النظر حول الإجراءات التي قد تعوق تنفيذ الأحكام القضائية بين الدول الأعضاء، ووضع الحلول المناسبة لتذليل المعوقات - إن وجدت.



‏‎وتابع المستشار د. بورسلي: إن جدول أعمالنا ثري ويلامس عدة محاور حيوية، هي: تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، دعم وتشجيع التميز القضائي والإداري لقضاة وموظفي المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس (جائزة التميز القضائي - جائزة التميز الإداري)، التنسيق بين أصحاب المعالي رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون بشأن دعم المرشحين في الاجتماعات الدولية والعربية، دعم جهود السلطة القضائية بدول مجلس التعاون حيال جرائم غسل الأموال.



وختم المستشار بورسلي كلمته بالقول: وفي الختام أتمنى لاجتماعنا هذا كل التوفيق والسداد، وأن يحقق الأهداف المرجوة منه لتعزيز سيادة القانون وتعميق التعاون القضائي بين دولنا الشقيقة.



بناء منظومة قضائية خليجية



من جهته، ألقى الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان بن ناصر السويدي كلمة قال فيها: يشرفني في مستهل كلمتي أن أعبر عن بالغ التقدير والامتنان لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لما توليه الكويت من جهود رائدة في قيادة أعمال هذه الدورة، وما تبذله الكويت من عطاء صادق في دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، سائلا الله أن يديم على الكويت أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



وتابع قائلا: كما يطيب لي أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للقضاء بالكويت، وعلى الأخص المستشار د.عادل ماجد بورسلي على حسن وحفاوة الاستقبال وكريم الضيافة، والتنظيم المتميز لأعمال هذا الاجتماع، الأمر الذي يعكس ما يتمتع به القضاء الكويتي من عراقة ومكانة مرموقة بين الأنظمة القضائية الخليجية والعربية.



وأضاف: ويسعدني أن أنقل إلى جمعكم الكريم تحيات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وتمنياته لاجتماعكم الموقر التوفيق والسداد.



وأكد أن هذا الاجتماع المبارك يأتي امتدادا للرؤى الحكيمة والتوجيهات السامية السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الذين يؤكدون دوما على أهمية التكامل والوحدة اللذين يعدان بمنزلة حجر الزاوية في استقرار وازدهار هذه المنظومة الخليجية المباركة، وأن التعاون القضائي يمثل إحدى ركائز هذا التكامل ومجالاته الأكثر تأثيرا في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.



وتابع السويدي: ولقد كانت لجنتكم الموقرة، منذ لقائها الأول في شهر أبريل من عام 2014م وفي الكويت حيث نجتمع اليوم، نموذجا حيا للعمل الخليجي المؤسسي المنظم، إذ حققت إنجازات نوعية أسهمت في توحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين المحاكم العليا والتمييز في دول المجلس، تأكيدا على النهج الراسخ في بناء منظومة قضائية خليجية متناسقة ومتكاملة.



وأضاف قائلا: ويجسد جدول أعمال اجتماعكم اليوم استمرارا لذلك النهج الطموح، من خلال ما يتضمنه من موضوعات بناءة، من أبرزها: سياسة تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، والمجلة القضائية الخليجية الإلكترونية، والمنصة الإلكترونية للأحكام والمبادئ القضائية، والكتاب الإلكتروني للأحكام والمبادئ القضائية المستحدثة والمتميزة، وغيرها من الموضوعات المهمة التي من شأنها تعزيز التكامل القضائي الخليجي.



واستطرد قائلا: وهي في الإجمال مشاريع رائدة تشكل نقلة نوعية في مسيرة التعاون القضائي، وتسهم في إثراء المكتبة القانونية الخليجية، وتدعم التقارب بين الأنظمة القضائية في دول المجلس بما يعزز وحدة المرجعية القضائية ويكرس العدالة بمعناها الأصيل.



وتابع السويدي: إن ما تبذلونه من جهد مخلص في سبيل تعزيز التكامل والتنسيق بين الأجهزة القضائية في دول المجلس، جدير بكل التقدير والإشادة، والشكر موصول إلى أصحاب المعالي والسعادة نواب ومساعدي رؤساء المحاكم العليا والتمييز، وأعضاء اللجان الفنية، وأعضاء فرق العمل على ما قدموه من جهد مثمر ومتابعة دقيقة في الإعداد والتحضير لهذا اللقاء، سائلا المولى عز وجل أن يكلل أعمال اجتماعكم بالتوفيق والنجاح، وأن يبارك في مساعيكم لما فيه خير دول مجلس التعاون وشعوبها.



وختم كلمته بالقول: وفي ختام كلمتي، أجدد خالص الشكر والعرفان للكويت قيادة وحكومة وشعبا، على ما لمسناه من اهتمام وحرص على إنجاح هذا الاجتماع، وعلى ما عهدناه منها من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، متمنيا لاجتماعكم اليوم كل التوفيق والسداد، وأن تكون مخرجاته رافدة للعمل الخليجي المشترك في المجال القضائي في ظل قيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.