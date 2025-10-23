مفرح الشمري



تنطلق صباح اليوم أولى الحلقات النقاشية لـ«ملتقى شادي الخليج» شخصية مهرجان «الموسيقى الدولي الـ25» في فندق فوربوينتس، وتحديدا في قاعة السور الساعة 11 صباحا في حلقة بعنوان «شخصية المهرجان»،



يتحدث فيها د. حمد الهباد والملحن القدير انور عبدالله ويديرها الاعلامي عبدالسلام جادالله، وذلك بتنظيم من «جمعية الفنانين الكويتيين» بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



وتنطلق الحلقة النقاشية الثانية الساعة 5:30 م التي ستحمل مضامين تطور الأغاني الخليجية والمراحل التي مرت بها، ويتصدى لإداراتها الإعلامي عبدالسلام جادالله، ويتحدث فيها الملحن انور عبدالله عن مراحل تطور الأغنية الكويتية، والزميل الناقد الفني علي فقندش عن مراحل تطور الأغنية السعودية، والباحث محمد جمال عن مراحل تطور الأغنية البحرينية، والموسيقى فتحي محسن عن مراحل تطور الأغنية العمانية.



وتأتي إقامة «ملتقى شادي الخليج» تكريما للفنان عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج)، أحد أبرز رموز الأغنية الكويتية والخليجية والعربية، والذي أسهم بإسهامات بارزة في إثراء الأغنية الوطنية والعاطفية الكويتية والحفاظ على الهوية الوطنية من خلال إبراز التراث الفني الكويتي الأصيل، وتعزيز الجذور التاريخية لمسيرة الأغنية الكويتية، بما يسهم في إيصال هذا الإرث الثقافي والفني إلى الأجيال القادمة.



يذكر ان مهرجان الموسيقى الدولي بنسخته الـ25 افتتح مساء أمس في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بأمسية غنائية حملت عنوان «صوت الكويت» بقيادة المايسترو د. خالد نوري، ومن أداء خالد العجيري، وعبدالعزيز المسباح.