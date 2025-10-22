مبارك الخالدي



خسر القادسية من ضيفه العين الاماراتي 0-1 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الاولى لدوري ابطال الخليج وهي الخسارة الثانية تواليا للاصفر في البطولة اذ لا يزال رصيده خاليا من النقاط ما سوف يجعله في موقف صعب، فيما ارتقى العين الى صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة ٦ نقاط سجل الهدف اللاعب يوسف سليمان (٦٧).



وشهدت تشكيلة القادسية المشاركة الاولى للحارس حميد القلاف وعودة عيد الرشيدي بعد غياب اسابيع بداعي الاصابة اضافة الى تواجد المدافعين خالد ابراهيم وسفيان بوشار ومعاذ الظفيري وراشد الدوسري وتولى قيادة الوسط والحملات الهجومية بدر المطوع الى جوار عذبي شهاب وفيكتور لكحل ونيسكينز كيبانو ومحمد الصولة.



واستحوذ الاصفر على الحصة الاولى بالتحضير المتقن واللعب المباشر وكانت اولى المحاولات بتسديدة للمطوع ابعدها الحارس حسن محمد الى ركنية (٢٤) واهدر الرشيدي فرصة سانحة من الوضع منفردا لكنه سدد الكرة في متناول الحارس حسن(٣١) ورد العين الذي لعب بشكل متوازن بمحاولة اللاعب رينالو سالكي لكن الكرة ارتدت من الشباك الجانبي(٣٦) وفي الشوط الثاني استبسل الدوسري بتدخله في الوقت المتاسب وأبعد فرصة واعدة ومبكرة من اقدام اللاعب ايزيكال مبانجيو(٤٧) لترتفع وتيرة اللقاء وتبادل الجانبين المحاولات التهديفية، وبعد سلسلة من التمريرات سدد الظفيري الكرة بيد الحارس (٥٦) .



وكانت الافضلية بعدها للعين الذي سيطر على منطقة المناورات ومن تمريرة مباشرة للاعب الوسط جوناس نافو افتتح يوسف سليمان التسجيل بعد ان استحوذ على الكرة وسدد في شباك الحارس القلاف (٦٨) ودفع المدرب نبيل معلول بلاعبه المصري محمود كهربا وطلال الفاضل ومحمد الشريفي واحمد بودي للعودة الى المباراة وذهبت راسية عذبي شهاب سهله بيد الحارس (٧٠) وفي الربع ساعة الاخير نجح العين في تسيير المباراة لمصلحتة حتى النهاية ويخرج بانتصار ثمين.



ادار المباراة طاقم تحكيم قطري بقيادة سلمان فلاحي واجاد في قيادتها.

تعادل زاخو وسترة سلبياً



ولحساب منافسات المجموعة ذاتها انتهت مباراة زاخو العراقي وسترة البحريني والتى اقيمت في المنامة بالتعادل السلبي ليرتقي زاخو برصيده الى النقطة الرابعة واصبح رصيد سترة نقطة واحدة.

