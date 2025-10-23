فاز منتخب البادل للرجال على نظيره الباكستاني (1 - 2) في دور المجموعات الرئيسي ضمن منافسات بطولة آسيا الأولى للبادل (قطر

2025) في العاصمة القطرية الدوحة والتي تستمر لغاية 24 أكتوبر الجاري.

وفي ذات المجموعة تغلب منتخب قطر على نظيره الاسترالي بنتيجة (1-2) حيث ضمنا التأهل الى الدور نصف النهائي من منافسات البطولة فيما لم يحالف منتخبنا الوطني الحظ في التأهل للدور المقبل من البطولة.

ويتكون منتخب الرجال للبادل من عبدالعزيز معيوف وعبد الرحمن العوضي وفؤاد بهبهاني وحمود الجنيدل وحسين شمس وعبد الله الروضان ويوسف نزار ومحمد القطان.

وتقام البطولة على مرحلتين حيث أقيمت المرحلة الأولى من 17 إلى 19 أكتوبر بمشاركة 17 منتخبا مصنفا بين المركزين الخامس والحادي والعشرين في منطقتي آسيا وأوقيانوسيا موزعين على أربع مجموعات، فيما تختتم المرحلة النهائية خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.