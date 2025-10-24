أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أمس النتائج الأولية للانتخابات عن دائرة رأس العين في محافظة الحسكة ودائرة تل أبيض في محافظة الرقة، بعد انتهاء أعضاء الهيئات الناخبة في الدائرتين من الإدلاء بأصواتهم لانتخابات أعضاء المجلس، وذلك في صالة المعبر الحدودي في تل أبيض والمركز الثقافي في رأس العين وفي مقر مجلس الشعب بدمشق.



وبعد انتهاء التصويت وفرز الأصوات أعلن رئيس اللجنة محمد طه الأحمد أسماء المرشحين الفائزين، وهم المرشح عبدالله العبدالله عن دائرة رأس العين، والمرشحان خليل الكنعو وسعد الشويش عن دائرة تل أبيض.



وبين المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة في تصريح لوكالة الانباء السورية (سانا) أن مراكز الاقتراع افتتحت عند الساعة التاسعة صباحا، وأغلقت في الساعة الثانية عشرة ظهرا، بحضور وسائل إعلام محلية وعربية ودولية، مشيرا إلى أنه تم وضع صناديق اقتراع في منطقتي تل أبيض ورأس العين، إضافة إلى صندوقين في مقر مجلس الشعب بدمشق مخصصين للناخبين من الدائرتين.



ولفت نجمة إلى أنه بعد إغلاق الصناديق، تم فرز الأصوات وإعلان الأسماء الأولية للمرشحين الفائزين، على أن يفتح باب الطعن لمدة ثلاثة أيام قبل إعلان النتائج الرسمية النهائية.



وأوضح نجمة أن أعضاء الهيئات الناخبة توافدوا إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بعد إبراز أوراقهم الثبوتية عند وصولهم إلى المراكز المعتمدة، ثم تسلموا ورقة انتخابية مختومة رسميا، ودخلوا إلى غرفة الاقتراع السري، وعند انتهائهم من التصويت وضعوا الورقة الانتخابية في صناديق الاقتراع بشكل علني.



يشار إلى أن عدد أعضاء الهيئة الناخبة في تل أبيض يبلغ 100 عضو يختارون شخصين لعضوية المجلس، فيما يصل عدد أعضاء الهيئة الناخبة في رأس العين إلى 50 يختارون شخصا واحدا لعضوية المجلس.



وفي الخامس من الشهر الجاري، أدلى أعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات السورية بأصواتهم لانتخاب أول مجلس شعب في سورية بعد سقوط نظام الرئيس بشار الاسد، باستثناء السويداء والرقة والحسكة.



وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن بقية مناطق محافظتي الرقة والحسكة تبقى مقاعدها شاغرة مع مقاعد محافظة السويداء لحين توافر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة لإجراء الانتخابات التكميلية.