أكد سفير كندا الجديد لدى سورية غريغوري غاليغان أن تعيين سفير لكندا في دمشق يشكل فرصة لتجديد الحوار والتعاون بين البلدين.



وفي منشور على صفحته في منصة «X»، قال غاليغان: «يشرفني كثيرا أن أكون أول سفير كندي، منذ عام 2008، يقدم نسخة عن أوراق اعتماده في سورية إلى وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني، هذه خطوة مهمة نحو تجديد الحوار والتعاون في وقت حاسم بالنسبة لسورية».



وكان الشيباني استقبل غاليغان وهو سفير كندا في لبنان ايضا، في دمشق أمس الأول وتسلم منه أوراق اعتماده كسفير دائم غير مقيم، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.