مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان



يدشن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي ظهر غدا السبت في مدينة بيشنيك عاصمة قيرغيزستان مشواره في دوري التحدي الآسيوي عندما يلتقي فريق الصفاء اللبناني ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة التي تضم أيضا فريقي موراس يونايتد القيرغيزي الذي يستضيف المنافسات وفريق ريجار تاداز الطاجيكي.



وتأهل الاخضر إلى دور المجموعات بعد أن تجاوز فريق مازيا سبورتس المالديفي بنتيجة 4-0 ويأمل الوصول إلى أبعد مدى في مشاركته الثانية، اذ ودع المسابقة من الدور قبل نهائي النسخة الماضية.



ويمر العربي بظروف جيدة ومعنويات عالية لاستقراره في مركز الوصيف لدوري زين، وقد اختار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي ماركو الفيس تشكيلة اللاعبين التي ضمت سليمان عبدالغفور وأحمد دشتي وعبدالله الأيوب وجمعة عبود ومحمد خالد وعلي عبدالرسول وعزيز نصاري وعبدالله عمار وعبدالوهاب العوضي ونبيل مرموق وناصر سالم وعلي عزيز وفاديغا وحمد حربي وايوالا وكريستوفر جون ويوسف ماجد وعبدالله القرزعي ويوسف اللنقاوي وسلمان العوضي وصالح محمد وزيد قمبر.



ويفتقد الفريق جهود عدد من اللاعبين لظروف تتراوح بين الاصابة والتأهيل او الدراسة وهم علي خلف وبندر السلامة وحمد القلاف وخالد المرشد وعبدالرحمن الشرهان وبدر طارق وحسين اشكناني وبدر المطيري ونايف حميد وعبدالله فارس.



الكويت يلتقي الأنصار غداً



من جانب آخر، يستهل الكويت مشواره في البطولة بمواجهة الأنصار اللبناني غدا السبت على ستاد جابر المبارك بنادي الصليبخات في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من المسابقة.



ويلعب قبلها السيب العماني مع باشوندارا كينغز البنغالي عند الرابعة عصر غد ايضا في نفس الملعب.



ويسعى «الأبيض» لتسجيل بداية قوية في البطولة القارية بعد نتائجه المميزة في دوري «زين» الممتاز، حيث يتصدر المسابقة برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل وحيد وبلا خسارة.



ويتميز الكويت، الذي يقوده المدرب المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش، بوفرة من اللاعبين المميزين، سواء الاساسيون أو الاحتياط، مثل الحارسين الدوليين خالد الرشيدي أو سعود الحوشان، بالاضافة إلى فهد الهاجري ومشاري غنام وعلي حسين واحمد الظفيري ورضا هاني والبحريني محمد مرهون ويوسف ناصر ومحمد دحام.



وفي الجهة المقابلة، يعتبر الأنصار من الفرق القوية وهو بطل الدوري اللبناني في الموسم الماضي وتضم صفوفه عدة لاعبين معروفين مثل عباس شرقاوي والتونسي رفيق المدنيني والنيجيري أبو بكر أكوكي، والمهاجم الغاني صامويل منساه كوني، ويقود الفريق اللبناني المدرب الصربي دراغان يوفانوفيتش.