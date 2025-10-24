يحيى حميدان



تقام اليوم منافسات الدور نصف النهائي من كأس كرة الصالات «التنشيطية»، حيث يلتقي حامل اللقب الكويت مع العربي عند الساعة الـ5:30 مساء، وكاظمة مع اليرموك عند الساعة الـ8:30، وتقام كلتا المباراتين في صالة نادي الشباب.



وتصدر «الأبيض» ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن «اليرامكة» أصحاب الرصيد ذاته، فيما حجز «البرتقالي» صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ورافقه «الأخضر» بعدما حل ثانيا برصيد 4 بالتساوي مع التضامن، وتفوق عليه بفارق الأهداف.



وعلى الورق، تبدو حظوظ الكويت كبيرة في تجاوز العربي نظرا لامتلاك الاول مجموعة كبيرة من اللاعبين الدوليين مثل عبداللطيف العباسي وعبدالرحمن الطويل والمحترفين كذلك بوجود البرازيلي بيلينيا والإيطالي سترينغاري، فيما يحاول «الأخضر» بوجود عمر المنصور والحارس خالد أنور في تحقيق الانتصار والوصول للمباراة النهائية المقررة يوم الثلاثاء المقبل.



وفي المباراة الثانية، ستكون الكفة متساوية بين كاظمة واليرموك، حيث يضم الأول في صفوفه عددا من لاعبي الخبرة مثل صالح الفاضل واحمد الفارسي والحارس فهد الخواري، فيما يعول الثاني على جهود سليمان العمران وحمد حيات والصربي ستراهينيا بيتروف.