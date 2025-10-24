أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن تشكيل اللجنة العليا الخاصة بتنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية القارية والعالمية التي تستضيفها الكويت يأتي تجسيدا لحرص الدولة على ضمان تنظيمها وفق أعلى المستويات الاحترافية.



جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الوزير المطيري بمناسبة عقد اللجنة اجتماعها الأول في مقر الهيئة العامة للرياضة أمس الأول بحضور ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف.



وقال المطيري إن اللجنة ستعنى بالإشراف على جميع الفعاليات الإقليمية والقارية والعالمية التي تستضيفها البلاد وإظهارها بأفضل حلة بما يليق بمكانة الكويت وريادتها في استضافة الأحداث الرياضية، مثمنا عاليا الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.



وأوضح أن الاجتماع استعرض خطة العمل الخاصة بالبطولات المقرر أن تستضيفها الكويت في الفترة المقبلة ومن أبرزها بطولة كأس السوبر الفرنسي في 8 يناير المقبل وتجمع بين باريس سان جرمان بطل فرنسا وأوروبا ومواطنه مرسيليا وبطولة كأس آسيا لكرة اليد المقرر انطلاقها في 26 من الشهر نفسه.



وأفاد بأنه تم بحث تفاصيل استضافة «السوبر الفرنسي» وآلية التنسيق بين الجهات المعنية، كما تم الاتفاق على تقديم هيكل تفصيلي للجان التنفيذية والإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، وأيضا استعراض التحضيرات الجارية لاستضافة البطولة الآسيوية لكرة اليد.



وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت في 8 أكتوبر تشكيل لجنة عليا خاصة بتنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية القارية والعالمية التي تستضيفها الكويت بتوجيه من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.



وقالت الهيئة في بيان صحافي حينئذ إن اللجنة تشكلت برئاسة الوزير المطيري وعضوية ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والاتحادات ذات الصلة، كما أكدت أن تشكيل اللجنة يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في القطاع الرياضي كأحد روافد التنمية الوطنية.