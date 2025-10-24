

نظمت شركة الخطوط الجوية الكويتية حلقة نقاشية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع مركز الكويت لمكافحة السرطان، حيث استضافت الشركة عددا من المختصين والمتعافيات من المرض اللاتي سلطن الضوء على مخاطر سرطان الثدي وشرح طرق الاكتشاف المبكر للأورام والانعكاسات الإيجابية والتوعية بكيفية الشفاء والتعافي والتعامل مع المرض.



وتولي الخطوط الجوية الكويتية اهتماما خاصا بالعنصر النسائي ونشر الوعي وتثقيفه بكل الطرق والوسائل المتاحة لتصل الرسالة إلى أكبر عدد ممكن، كونها جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولحرصها التام على تطبيق برامجها للمسؤولية الاجتماعية.



وتؤكد الخطوط الجوية الكويتية على أهمية التوعية بمرض سرطان الثدي، الذي يعتبر من أكثر الأمراض شيوعا بين النساء، كما أن زيادة الوعي حول هذا المرض لا تقتصر فقط على الفحص المبكر والعلاج، بل تشمل أيضا الدعم النفسي والاجتماعي الذي تحتاج اليه المصابات به، كذلك تهدف الحلقة النقاشية إلى زيادة الوعي تجاه مخاطر مرض سرطان الثدي الذي يعتبر تهديدا حقيقيا لصحة المرأة، ويتطلب كشفا دوريا للحد من مخاطر الإصابة به.



وتأتي المبادرة في إطار الحملة السنوية التي تطلقها «الكويتية» على مستوى كل إداراتها لتوعية موظفاتها ولمشاركة المجتمع بمخاطر سرطان الثدي وسبل الوقاية منه وضرورة الكشف المبكر عنه.



ويحفل سجل الخطوط الجوية الكويتية بالعديد من المبادرات الريادية على صعيد دعم القطاع الصحي وسعي الشركة إلى توفير مختلف سبل الدعم للمنظومة الصحية في البلاد والمؤسسات والجمعيات المعنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب قيامها بصورة مستمرة بتنظيم الأنشطة والحملات التوعوية المتعددة الأغراض والرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية بين أفراد المجتمع.