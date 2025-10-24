

أعلنت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية والإنسانية النوعية في جمهورية قيرغيزيا، إلى جانب وضع حجر الأساس لمستشفى الكويت الذي يعد الأكبر من نوعه في البلاد، وذلك خلال زيارة ميدانية قام بها المدير العام للجمعية وليد السيف، وعبداللطيف الدواس مدير قطاع الموارد والإعلام بالجمعية.

وفي خطوة تنموية شاملة، افتتحت الجمعية قرية الأمل، التي تضم مساكن مجهزة للفقراء والأرامل والأيتام، ومسجدين ومركز صحي ومدرسة وبنية تحتية خاصة بشبكة المياه والكهرباء والطرق، بما يحقق لهم الاستقرار ويؤمن لهم حياة كريمة وسكنا آمنا.

كما افتتحت الجمعية دار كويت الخير لليتيمات، التي توفر رعاية شاملة للفتيات اليتيمات من سكن وتعليم وتأهيل، بما يضمن لهن بيئة كريمة تفتح لهن آفاق المستقبل، ودشنت مخبزا آليا حديثا يوفر الخبز اليومي لآلاف الطلاب والأيتام وذوي الإعاقة وافتتحت الجمعية كذلك مستشفى الغدد الصماء، ووضعت حجر الأساس لمستشفى الكويت الذي يعد الأكبر في الدولة، إذ سيضم العديد من التخصصات لتقديم خدماته لآلاف المرضى.