أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمرا ملكيا بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء، ورئيسا عاما للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير.



وأوردت وكالة الأنباء السعودية الأمر الملكي الذي جاء فيه: «نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.



بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وبناء على ما عرضه علينا سمو ولي العهد. أمرنا بما هو آت:



أولا: يعين فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء ورئيسا عاما للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير.



ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».



وبحسب موقع «العربية.نت» ولد الدكتور صالح الفوازن في القصيم في بلدة الشماسية للعام 1354 للهجرة، أي 1936 ميلادي. نال تعليما نظاميا في بلدته ذاتها، يضاف إلى ذلك المشاركة في حلقات بعض العلماء كحلقة الشيخ عبدالله بن حميد، في بريدة والشيخ إبراهيم بن عبيد، من أجل نيل الدروس الدينية.



ويحتفظ المفتي العام الجديد برصيد علمي زاخر، إذ نال الدرجة الجامعية في تخصص الشريعة، وحاز شهادة الماجستير أيضا في اطروحة علمية ناقشت «فن المواريث»، في حين خصص المفتي رسالة الدكتوراه في موضوع الأطعمة ما يحل منها وما يحرم بالأدلة.



وعمل في مهنة التدريس، إذ درس في المعهد العلمي بالرياض لمدة عامين ثم انتقل عقب ذلك للتدريس في كلية الشريعة، مرورا بكلية أصول الدين، عقب ذلك انتقل للعمل مديرا للمعهد العالي للقضاء وعقب انتهاء الفترة النظامية لعمله في المعهد عاد إلى التدريس مجددا في المعهد ذاته.