أعلنت «أمازون» أنها تسرع المسار الرامي إلى التشغيل الذاتي لمستودعاتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ما يثير تساؤلات حول مستقبل العمالة البشرية.



وقد عرضت المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية أذرعا روبوتية وأدوات أخرى عالية التقنية مخصصة للاستخدام في المستودعات في مقرها في سيليكون فالي، لتؤكد بذلك أن الذكاء الاصطناعي لا يعزز الابتكارات فحسب، بل بات يتولى سريعا مهاما كثيرة كان يتولاها البشر لدى هذه المجموعة التي تحتل المرتبة الثانية على قائمة أكبر الشركات لناحية عدد الموظفين في الولايات المتحدة.



وكانت أذرع «بلو جاي» الروبوتية، التي صورت على أنها قادرة على الالتقاط والفرز والدمج بكفاءة في محطة عمل واحدة، من بين معدات محسنة بالذكاء الاصطناعي عرضتها «أمازون» في مؤتمر عقدته في مركز توزيع ضخم تابع لها في سيليكون فالي.



ويأتي إطلاق «بلو جاي» الذي يجري اختباره في ولاية كارولاينا الجنوبية، في أعقاب إطلاق روبوت «فولكان» في وقت سابق من هذا العام.



وأشاد تاي برايدي، كبير خبراء التكنولوجيا في «أمازون روبوتيكس»، بالذكاء الاصطناعي الذي أتاح تقليص الوقت اللازم لتصميم وبناء ونشر روبوت «بلو جاي» بنحو الثلثين، ليصل إلى ما يزيد قليلا على عام.



ونفى برايدي المخاوف من أن تحسين المستودعات بالروبوتات والذكاء الاصطناعي سيعني وظائف أقل للبشر، قائلا إن «أمازون» خلقت وظائف في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي أكثر من أي شركة أخرى.



وتابع «إلى موظفينا في الخطوط الأمامية، هذه رسالتي»، مضيفا «هذه الأنظمة ليست تجارب بل أدوات حقيقية مصممة لجعل عملكم أكثر أمانا وذكاء ومكافأة».