بحضور مساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشؤون تنظيم السير العميد بدر القطان، نفذت الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة الفحص الفني وإدارة الرقابة الأمنية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت، حملة مرورية تفتيشية على الورش الصناعية في منطقة جليب الشيوخ.



وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الحملة أسفرت عن تسجيل 55 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 23 مخالفا لقانون الإقامة من بينهم وافدون تخفوا داخل الاطارات المتواجدة في كراجات، حيث تمت احالتهم إلى الإبعاد، وقامت فرق وزارة التجارة والصناعة بتحرير سبعة محاضر ضبط على الورش غير الملتزمة باللوائح والاشتراطات التنظيمية، فيما قامت بلدية الكويت بتسجيل ثمانية محاضر لاستغلال الساحات العامة بطرق غير قانونية.



وتؤكد الإدارة العامة للمرور أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على حفظ النظام العام، وتعزيز السلامة المرورية، ومواجهة أي تجاوزات قانونية بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار تنفيذ حملات مماثلة في مختلف المناطق لضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المعمول بها.