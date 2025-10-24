البديوي: دول «التعاون» ضمن أفضل 21 سوقاً عالمياً في القدرة التنافسية والجاهزية الرقمية وبيئة ممارسة الأعمال



سلطان العبدان



أكدت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان أن هذا الاجتماع السابع والعشرين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي يأتي امتدادا لمسيرة التعاون الخليجي المشترك، القائم على وحدة الهدف والرؤية، والهادف إلى تطوير منظومة النقل والمواصلات باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة المشعان صباح أمس أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في دولة الكويت، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وعدد من الوزراء ووكلاء الوزارات المختصين وممثلي الأمانة العامة.

وأشارت المشعان إلى أن التجارب أثبتت أن التكامل في قطاع النقل يمثل عاملا محوريا في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، ودعم الاستثمارات، وتقوية الروابط الأخوية بين شعوب دول الخليج، مضيفة أن مشروع السكك الحديد الخليجية يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تجسد روح التعاون ووحدة التوجه نحو تحقيق التكامل الخليجي، مبينة أن الكويت وقعت عقد الخدمات الهندسية والتصميم لمسار يبلغ نحو 111 كيلومترا من النويصيب إلى الشدادية، في خطوة مهمة لتنفيذ الجزء الكويتي من الشبكة الخليجية.

وأكدت الوزيرة أن التنسيق المشترك بين دول المجلس يهدف إلى تحقيق بنية تحتية متكاملة ومستدامة تعزز التواصل الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن التحول الرقمي والتطوير التقني أصبحا عنصرين أساسيين في بناء منظومة النقل الحديثة.

وأوضحت أن الكويت، في إطار رؤية «كويت جديدة 2035»، تعمل على تطوير الأنظمة الذكية في الطرق والموانئ وتطبيق الحلول الرقمية في إدارة الحركة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معايير السلامة وجودة الخدمة. وشددت المشعان على أهمية إدماج الاستدامة البيئية في جميع مشاريع النقل، من خلال التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات، إلى جانب توحيد معايير السلامة المرورية بين دول المجلس، حفاظا على الأرواح والممتلكات وتحقيق بيئة نقل آمنة ومستدامة.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن مسيرة المجلس حققت إنجازات نوعية وملموسة في مختلف المجالات، بفضل دعم وتوجيهات قادة دول المجلس الذين يؤكدون دائما أهمية تعزيز التكامل الخليجي لمواكبة تطلعات المواطنين وطموحاتهم المستقبلية.

وأوضح البديوي أن لجنة وزراء النقل والمواصلات تؤدي دورا محوريا في دعم العمل الخليجي المشترك، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين شدد على ضرورة استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بالاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد الخليجية، وتزويد الهيئة الخليجية للسكك الحديدية بالبيانات المحدثة بصفة دورية، لتحديث الجدول الزمني التفصيلي للمشروع. وأضاف أن المجلس كلف اللجنة بإعداد تقرير سنوي شامل للمجلس الأعلى حول سير العمل في تنفيذ وتشغيل المشروع، مؤكدا أن دول المجلس أولت اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون في مجالات النقل والمواصلات.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تجاوزت المتوسط العالمي في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023 وفق تقارير البنك الدولي، كما أصدرت أكثر من 5700 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية لتنظيم مشاريع الربط والطرق الرئيسية بين دول المجلس حتى عام 2024.