بشار عبدالله يؤكد أهمية المشاركة في البطولات الإقليمية والقارية لصقل المواهب ومنح اللاعبين فرصة لاكتساب الخبرة

واصل منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب سلسلة انتصاراته في المنامة مساء الخميس بعد تحقيقه الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة 37-21 وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دورة الالعاب الاسيوية الثالثة للشباب.

وبهذا الفوز يكون أزرق اليد للشباب قد حقق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة مؤكدا جاهزيته الفنية والبدنية حيث قدم اللاعبون أداء مميزا على مستوى الهجوم والدفاع ونجحوا في فرض ايقاعهم على مجريات اللقاء منذ بدايته.

وحضر المباراة رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر ونائب الرئيس الشيخ مبارك الفيصل.

كما التقى الناصر والفيصل بعدد من لاعبي واداريي الوفد المشارك في الدورة، حيث أعربا عن تمنياتهما للبعثة بالنجاح والتوفيق وتحقيق المزيد من الانجازات.

وتشارك البعثة الكويتية في المنافسات المتنوعة في الدورة الآسيوية، حيث شارك اللاعبان عبدالمحسن الفوزان ويوسف خالد في تصفيات مسابقة الترايثلون فيما شارك اللاعب اللاعب عبدالكريم حسن في مسابقة اطاحة المطرقة لألعاب القوى واللاعب سالم العبال في تصفيات الغولف.

وافتتحت بعثتنا المشاركة في الدورة سجلها بالميداليات عن طريق لعبة التيك بول بعد حصول البطل ناصر الصقر على الميدالية البرونزية بفوزه على منافسة لاعب منتخب ماليزيا بنتيجة 2-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لفئة الفردي.

وبهذه المناسبة، هنأ مدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبد الله لاعبنا ناصر الصقر منوها بما يتمتع به اللاعب من موهبة وإصرار على تحقيق الإنجازات، كما أشاد بالمستوى الذي قدمه منتخب اليد للشباب بتحقيقه 3 انتصارات متتالية خلال الدورة مؤكدا أن ما ظهر به ازرق اليد يعكس التطور اللافت في أداء اللاعبين وثمرة للعمل الفني والإداري الذي يبذل داخل المنظومة الرياضية.

وثمن الاداء المميز لبعثتنا المشاركة في الدورة، مؤكدا ان ما قدمته من مستويات تنافسية عالية وروح رياضية رائعة يعكس تطورا لافتا في اعداد اللاعبين ويعزز مكانة الكويت على الخارطة الرياضية القارية.

وثمن اهتمام الكويت بالرياضة وما تقدمه من دعم مستمر للرياضيين مقدرا في الوقت نفسه الدور الكبير للجنة الأولمبية الكويتية وجهودها في توفير الدعم اللازم للمنتخبات الوطنية بما يسهم في تمكينها من المنافسة وتشريف الرياضة الكويتية في مختلف المحافل.