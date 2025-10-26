ترأس مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية الوزير المفوض أنس الشاهين اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الـ 108 التي عقدت بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.



وذكرت الأمانة العامة في بيان أنه تم خلال الاجتماع بحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال جاء في مقدمتها الحساب الختامي للأمانة العامة والمكاتب والمنظمات التابعة لها.



وأضاف البيان أن اللجنة أبدت رضاها عن كل ما قدمته الأمانة العامة من تقارير بكل شفافية ووضوح تعكس سلامة إجراءاتها وحوكمتها.



ورفعت شكرها وتقديرها للأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي على جهوده المقدرة والمشهودة في هذه المسيرة المباركة.



كما قدمت شكرها للأمانة العامة على جهودها المبذولة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع وكل اجتماعاتها التي عقدت، والتي من شأنها دعم هذه المسيرة المباركة، متمنية للأمانة العامة التوفيق والسداد فيما أوكل إليها من مهام.