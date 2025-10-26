الموافقة على استكمال العمل الإحصائي بين دول المجلس لإعداد المؤشر الأداء البيئي الخليجي



دارين العلي



خرج الاجتماع الـ 27 للوزراء المعنيين بالشؤون البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي بعدد من التوصيات التي تخدم العمل البيئي المشترك وتسهم في دعم وحدة الموقف حول القضايا البيئية في مختلف المحافل الدولية.



وقد ترأس الاجتماع الذي عقد أمس وزير النفط رئيس المجلس الاعلى للبيئة طارق الرومي بحضور وزراء ووكلاء البيئة الخليجيين، حيث تمت مناقشة عدد من البنود والخروج بـ 18 توصية مشتركة.



‏وأبرز ما خرج عن الاجتماع التالي:



1- الموافقة على إنشاء مركز خليجي للدراسات البيئية والتغير المناخ بسلطنة عمان.



2- الموافقة على مسودة مشروع النظام الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفذه لطبقة الأوزون وبدائلها.



3- الموافقة على استكمال العمل الاحصائي بين دول المجلس لإعداد المؤشر الأداء البيئي الخليجي.



4-الموافقة على استكمال الإجراءات الإدارية والمالية لتنفيذ دراسة مسحية شاملة عن جودة الهواء وعلاقته بالصحة العامة بدول المجلس.



5- الموافقة على إقامة جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية بشكل دوري كل سنتين.



6- دعم سلطنة عمان في رئاسة الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والمقرر عقدها خلال الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر 2025.



7- التأكيد على المواقف التفاوضية الخليجية الموحدة في الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة ومنها المنظمة البحرية الدولية واتفاقية البلاستيك واتفاقية التصحر واتفاقية تغير المناخ.