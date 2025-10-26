

خديجة حمودة



أكد د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي مع دافيد فان فييل وزير خارجية هولندا، على ضرورة الالتزام بنص اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتنفيذ جميع بنوده.



وتناول الوزيران التطورات في قطاع غزة ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.



وشدد وزير الخارجية على أن احترام الاتفاق يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.



وبحث الوزيران نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، والتي شهدت التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث ثمن وزير الخارجية الهولندي الدور المحوري الذي اضطلعت به مصر للتوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب استنادا لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وفيما يتعلق بالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، الذي تعتزم مصر استضافته خلال شهر نوفمبر المقبل، أكد وزير الخارجية الحرص على مشاركة المجتمع الدولي في المؤتمر لتنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع، تماشيا مع الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وخطة الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.



وشدد على ضرورة تضافر الجهود الأوروبية والدولية خلال المرحلة الراهنة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع نظرا للوضع الإنساني الكارثي في غزة.



من جانبه، ثمن وزير خارجية هولندا الدور المصري الداعم للاستقرار في المنطقة، مؤكدا التطلع الى التنسيق مع مصر في ملف التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة والمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الشهر المقبل، مشددا على أهمية العمل على تثبيت اتفاق شرم الشيخ.