كارارو: البطولة هي الحدث الأهم لعام 2025 والأكثر إثارة بمشاركة نخبة من لاعبي العالم

الأنصاري: حصولنا على أفضل تنظيم لبطولة البريمير P1 في 2024 يضعنا أمام تحدٍ جديد



أعلن رئيس مجموعة «بي إن كي القابضة» بدر ناصر الخرافي، انطلاق بطولة العالم للبادل (الزوجي) في الكويت خلال الفترة من 3 إلى 9 نوفمبر المقبل.



وأكد الخرافي أن استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي هي إحدى ثمار الدعم المستمر الذي يوليه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد للحركة الرياضية، متوجها بجزيل الشكر والامتنان إلى مقام سمو الأمير وسمو ولي العهد على دعمهما الدائم والمستمر للحركة الرياضية، وتعزيز استدامة الإنجازات، واستضافة الأحداث العالمية، بما يسهم في تحقيق المزيد من النجاحات للرياضة الكويتية، والسعي نحو إعلاء راية الوطن في أكبر المحافل الرياضية.



كما توجه رئيس مجموعة «بي إن كي القابضة» بالشكر إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووزير الصحة د.أحمد العوضي، وإلى مدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله، على كل التسهيلات التي سيقدمونها لإنجاح بطولة كأس العالم للبادل، حتى تظهر بأبهى صورها، وبما يليق بمكانة وريادة الكويت في تنظيم الأحداث الدولية، معربا في الوقت ذاته عن شكره لشركة تمدين ممثلة في الارينا وأكاديمية رافا نادال على التعاون البناء الذي تم تحقيقه مع مجموعة «بي ان كي»، وتقديره وشكره للاتحاد الدولي للبادل على منح الكويت هذه الفرصة، والشكر موصول لجميع الجهات الداعمة.



وذكر الخرافي أن استضافة الكويت لبطولة العالم للبادل (الزوجي) جاءت تتويجا لنجاح بطولة البريمير P1 الكويت، التي حصلت فيها الكويت على جائزة أفضل بطولة بادل على مستوى العالم لعام 2024، معتبرا تنظيم الحدث الأبرز رياضيا في هذا الموسم تحديا جديدا لفريق العمل، مستدركا بالقول: «كلي ثقة بطاقم البطولة في إنجاح هذه النسخة الفريدة من نوعها، والتي تقام للمرة الأولى في العالم على أرض الكويت».



من جهته، قال رئيس الاتحاد الدولي للبادل لويجي كارارو، إن انطلاق بطولة كأس العالم الزوجي للبادل (FIP) في الكويت هو الحدث الأهم للعبة خلال عام 2025.



وأكد مشاركة أفضل لاعبي العالم في البطولة، لافتا إلى أن بعضهم سيزور الكويت للمرة الأولى، مشيرا إلى أن المشاركين سيحصلون على 2000 نقطة في تصنيف الاتحاد الدولي للبادل (FIP).



وجدد كارارو تأكيده أن بطولة العالم في الكويت ستكون الأكثر إثارة، داعيا عشاق اللعبة من مختلف أنحاء العالم إلى الحضور إلى الكويت، البلد المضياف، مشيرا إلى أن الحدث العالمي سيجمع نخبة لاعبي البادل في العالم.



واختتم قائلا: «مجتمع البادل العالمي بأكمله متحمس للبطولة التاريخية لكأس العالم في دولة الكويت».



من جهته، قال مدير البطولة مشعل الأنصاري، إن حصول الكويت على تنظيم النسخة الأولى من البطولة لم يكن ليتحقق لولا دعم رئيس مجموعة «بي إن كي» بدر ناصر الخرافي، مؤكدا أن تنظيم أفضل بطولة في العالم العام الماضي يضع فريق العمل أمام تحد جديد.



وأشار إلى أن المباريات ستقام على ملاعب «أرينا» وملاعب أكاديمية رافا نادال الكويت، وأن جميع الاستعدادات قد اكتملت لاستقبال هذا الحدث العالمي، بما في ذلك استقبال اللاعبين والأطقم الفنية المصاحبة.



وأوضح أن هناك تنسيقا جاريا بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة وهيئة الرياضة لإنجاح كأس العالم، أسوة بما حدث في بطولة بريمير بادل P1 الكويت، مؤكدا أنهم شركاء في نجاح البطولة الحالية، وخروجها بالصورة التي تليق بمكانة دولة الكويت.

وأضاف الأنصاري أن هناك أنشطة مصاحبة للبطولة ستكون مفاجأة للحضور، مشيرا إلى أن تذاكر الحدث متاحة عبر موقع «الأرينا كويت».



وأكد في ختام تصريحه أن الكويت تمتلك كل الإمكانيات التي تؤهلها لاستضافة هذا الحدث الكبير، والذي من المتوقع أن يحظى بتغطية إعلامية عالمية.