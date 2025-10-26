

مبارك الخالدي - يحيى حميدان

حقق الكويت «العميد» فوزا ثمينا على الأنصار اللبناني 3-2 مساء أمس على ستاد جابر المبارك ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم.



وفي مباراة سبقتها بذات الملعب تغلب السيب العماني على باشوندارا كينغز البنغالي 3-2.



ويتشارك «الأبيض» والسيب صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما يأتي الأنصار وباشوندارا بالمركزين الثالث والرابع بلا رصيد من النقاط.



فاجأ الأنصار مستضيفه الكويت في الدقائق العشرة الأولى من خلال ضغطه الهجومي، والذي أسفر عن هدف لبناني مبكر سجله الجزائري هشام خلف الله بعد خطأ من مدافع «الأبيض» المغربي مهدي برحمة في تمرير الكرة (7). واستطاع الفريق «الكويتاوي» أن يستفيق بعد ذلك ويستحوذ على الكرة ويشكل ضغطا متواصلا عبر تحركات أحمد الظفيري، ومحمد دحام، والبحريني محمد مرهون، وسجل الظفيري هدف التعديل للكويت بتسديدة محكمة بعد تحضير مميز للكرة من محمد دحام (21). وسنحت فرصة ذهبية لتسجيل هدف آخر لـ «الأبيض» بعد كرة عرضية من محمد مرهون حولها عمرو عبدالفتاح «عموري» برأسه، لتصطدم بالعارضة وتذهب بعيدا (33)، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1.



وفي الشوط الثاني عاد الكويت أكثر تركيزا وقوة وسجل هدفين آخرين، حيث جاء الهدف الثاني والتقدم من كرة سددها محمد مرهون وردها حارس الفريق اللبناني نزيه أسعد، لتجد محمد دحام، الذي أطلقها قوية في الشباك (51)، فيما جاء الهدف الثالث بواسطة يوسف ناصر مسجلا هدفا ملعوبا بعد عدة تمريرات جميلة (53). وقلص الأنصار الفارق من ركلة جزاء سجلها محترفه الفلسطيني محمد حبوس (63).



أدار المباراة الحكم الدولي العراقي يوسف سعيد، وأجاد في قيادتها، وجاءت قراراته صحيحة بمتابعته الجيدة.



إلى ذلك تعادل العربي مع فريق الصفاء اللبناني 2-2 في المباراة التي جمعتهما أمس على ستاد دولين عمرزاكرف في قيرغيزستان ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من البطولة نفسها، وبهذه النتيجة وضع كل من العربي والصفاء نقطة واحدة في جعبتيهما.



وأنهى الصفاء الشوط الأول متقدما بهدفين أحرزهما نجم اللقاء السنغالي تيديان كمارا (42) وحسن مهنا (45)، وفي الشوط الثاني عاد العربي إلى أجواء اللقاء وأدرك التعادل بعد أن سجل له كل من إيوالا من ركلة جزاء (53) وزيد قنبر من رأسية (68).



وشهد اللقاء حالتي طرد مباشر كانت الأولى من نصيب لاعب الصفاء عباس عاصي (53) والثانية لمدافع العربي نبيل مرموق (80). وأدار المباراة بصورة جيدة الحكم الإيراني مرتضى منصوريان.



ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي العربي مع فريق ريجار تاداز الطاجيكي، فيما يلعب الصفاء مع صاحب الضيافة موراس يونايتد القيرغيزي.